"Історія на практиці". В Луцьку виявили підземні крипти, про які забули на сотні років (фото)

Українські археологи розпочали важливі дослідження на території колишнього римсько-католицького Кафедрального Собору Святої Трійці в Луцьку. Ця подія вже триває третій етап наукових розкопок і має велике значення для розуміння історії цього місця.

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На цей момент археологи вже виявили декілька підземних кімнат, які призначені для поховань і знаходяться під вівтарем храму. Такі дослідження проводяться тут вперше. Фундамент і підземелля були виявлені ще в 2021 році, але роботу з їх вивчення відклали. Проте, улітку 2023 року археологи повернулися, щоб дослідити це унікальне місце детальніше, пише "Суспільне".

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Керівник Волинської археологічної експедиції Віктор Баюк розповів, що ці крипти були абсолютно невідомі, і їх існування виявили вперше під час цих досліджень. Археологи залучили шістьох студентів історичного факультету Волинського національного університету до допомоги у цьому процесі.

"В червні ми з’ясували і відкрили вхід до цих крипт. Ми намагаємося відновити в місті Луцьку те, що було частково забуте і про що наші люди не знали. Наприклад, про існування цих крипт не було жодної інформації", — розповів фахівець.

На цей момент археологи вже виявили декілька підземних кімнат, які призначені для поховань і знаходяться під вівтарем храму Фото: Суспільне Луцьк

За словами одного зі студентів, Назара Цуркова, це унікальна можливість дізнатися більше про історію на практиці, а не лише з книг.

"Це, фактично, історія на практиці. В університеті ми можемо дізнатися теорію. Емоції все-таки дуже сильно відрізняються між тим, що ти просто слухаєш і між тим, що ти можеш побачити і потрогати", — додав хлопець.

Археологи розчищають одну з підземних кімнат, яка особлива тим, що повністю збереглася і залишилася практично незмінною протягом багатьох років. Як розповів студент-археолог Олексій Шпирук, вони стали першими, хто опинився в цих криптах протягом останніх 200 років.

Археологи розчищають одну з підземних кімнат, яка особлива тим, що повністю збереглася і залишилася практично незмінною протягом багатьох років Фото: Суспільне Луцьк

Дослідження підземних кімнат римсько-католицького Кафедрального собору Святої Трійці розпочалось у вересні 2023 року за ініціативою Луцької дієцезії Римсько-Католицької церкви. Відомо, що цей храм зруйнували пожежі, а точне місцезнаходження залишалося загадкою.

Археологи вже встигли знайти численні археологічні артефакти, які належать до 16-18 століть. Серед них є кістки, які ще належить детальніше вивчити фахівцям. Крім того, знайдено полив'яні кахлі, скляні посудини та керамічні вироби, які свідчать про історичний контекст того періоду.

Археологи вже встигли знайти численні археологічні артефакти, які належать до 16-18 століть Фото: Суспільне Луцьк

Ця знахідка може допомогти розширити наше розуміння того, яким був храм і як він збудований. Керівник експедиції Віктор Баюк наголошує, що ці дослідження дозволять краще розуміти історію цього місця та додадуть нових подробиць до загального пазла минулого.

"Серед різноманіття знахідок з цього об'єкту виділяється колекція керамічних кахель. Ця кахля орієнтовно 18 століття. З таким от квітково-пелюстковим орнаментом фарбою. Вона ціленька і може бути музейним експонатом", — каже археолог Віктор Баюк.

За час розкопок археологи вивезли близько 20 тонн засипок з крипти. Робота на цій локації триватиме до кінця жовтня цього року. Всі знайдені предмети дослідять і передадуть до фонду Луцького історико-культурного заповідника.

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