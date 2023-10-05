Скринька з минулого. Чернігівські археологи розкрили секрети раніше невідомого хутора (фото)

На мапі 1802 року вони виявили зазначене місце, де знайдені артефакти, і на ній відмічений хутір під назвою Іванівка. Ця знахідка дає нам важливу ключову інформацію про історію цього району.

Related video

Українська археологія розкрила таємницю місця на вулиці Міхновського в Чернігові, де влітку цього року проводили роботи з прокладання електрокабелю. Деталі опублікував археолог Ігор Ігнатенко на своїй сторінці у Facebook.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Серед цих артефактів був невеликий черепок горщика з козацької епохи. Це свідчить про те, що тут колись, можливо, існувало поселення або об'єкт з історичним значенням. Подальше дослідження показало, що в цьому районі також виявили уламки керамічних посудин, які належать до кінця 18-го і початку 19-го століть.

Це, звісно, викликає запитання, чому саме тут, оскільки район він знаходиться поза межами старовинного Чернігова. Для відповіді на це питання археологи звернулися до старовинних карт

На мапі 1802 року вони виявили зазначене місце, де знайдені артефакти, і на ній відмічений хутір під назвою Іванівка. Ця знахідка дає нам важливу ключову інформацію про історію цього району.

"Чому саме там? Звірився зі старовинними картами, й о диво! на плані 1802 року, точно в тому місці де були виявлені уламки, посеред полів, значився хутір під назвою Іванівка", — зазначив Ігор Ігнатенко.

Мапа, на якій зображено хутір Іванівка Фото: Ігор Ігнатенко / Facebook

Поблизу того ж місця археологи також розкопали людський череп та кілька фрагментів горщика, які датуються 10 століттям. Ці артефакти походять із кургану, розкопаного у 19 або 20 столітті. Ця знахідка свідчить про те, що в минулому в районі також існували важливі об'єкти та цікаві події.

"Ця знахідка не випадкова, навіть у 1950-х роках в цій місцевості, відомій як "Старе кладовище в Берізках" існували залишки язичницьких курганів, дванадцять з яких були розкопані археологом Давидом Бліфельдом у 1952 р. У одному, пограбованому, перед камерою до якої поклали, мабуть боярина, були знайдені два кістяки коней на одному з яких знаходився скелет "вершника"", — додає науковець.

Поблизу того ж місця археологи також розкопали людський череп та кілька фрагментів горщика, які датуються 10 століттям Фото: Ігор Ігнатенко / Facebook

Це дослідження відкриває перед нами нову сторінку історії Чернігова та його околиць. Виявлені артефакти та історичні дані розширюють наше розуміння життя та подій, які відбувалися в цьому регіоні. Тепер ми можемо більше дізнатися про минуле та спадок нашого міста.

Раніше Фокус писав про загублені сторінки історії. Українські археологи виявили незвичайні поховання й артефакти.

А також ми розповідали про втрачені секрети Черкас: останні знахідки спростовують російську версію походження міста.