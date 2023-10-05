Сундучок из прошлого. Черниговские археологи раскрыли секреты ранее неизвестного хутора (фото)

На карте 1802 года они обнаружили указанное место, где найдены артефакты, и на ней отмечен хутор под названием Ивановка. Эта находка дает нам важную ключевую информацию об истории этого района.

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Украинские археологи раскрыли тайну места на улице Михновского в Чернигове, где летом этого года проводили работы по прокладке электрокабеля. Детали опубликовал археолог Игорь Игнатенко на своей странице в Facebook.

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Среди этих артефактов был небольшой черепок горшка из казацкой эпохи. Это свидетельствует о том, что здесь когда-то, возможно, существовало поселение или объект с историческим значением. Дальнейшее исследование показало, что в этом районе также обнаружили обломки керамических сосудов, которые относятся к концу 18-го и началу 19-го веков.

Это, конечно, вызывает вопрос, почему именно здесь, поскольку район он находится вне пределов старинного Чернигова. Для ответа на этот вопрос археологи обратились к старинным картам

На карте 1802 года они обнаружили указанное место, где найдены артефакты, и на ней отмечен хутор под названием Ивановка. Эта находка дает нам важную ключевую информацию об истории этого района.

"Почему именно там? Сверился со старинными картами, и о чудо! на плане 1802 года, точно в том месте, где были обнаружены обломки, посреди полей, значился хутор под названием Ивановка", — отметил Игорь Игнатенко.

Карта, на которой изображен хутор Ивановка Фото: Ігор Ігнатенко / Facebook

Вблизи того же места археологи также раскопали человеческий череп и несколько фрагментов горшка, которые датируются 10 веком. Эти артефакты происходят из кургана, раскопанного в 19 или 20 веке. Эта находка свидетельствует о том, что в прошлом в районе также существовали важные объекты и интересные события.

"Эта находка не случайна, даже в 1950-х годах в этой местности, известной как "Старое кладбище в Березках" существовали остатки языческих курганов, двенадцать из которых были раскопаны археологом Давидом Блифельдом в 1952 г. В одном, ограбленном, перед камерой в которую положили, видимо боярина, были найдены два скелета лошадей на одном из которых находился скелет "всадника"", — добавляет ученый.

Вблизи того же места археологи также раскопали человеческий череп и несколько фрагментов горшка, которые датируются 10 веком Фото: Ігор Ігнатенко / Facebook

Это исследование открывает перед нами новую страницу истории Чернигова и его окрестностей. Обнаруженные артефакты и исторические данные расширяют наше понимание жизни и событий, которые происходили в этом регионе. Теперь мы можем больше узнать о прошлом и наследии нашего города.

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