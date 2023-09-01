Потерянные страницы истории. Украинские археологи обнаружили необычные захоронения и артефакты (фото)

Седьмой полевой сезон этого проекта посвящен изучению северо-восточной и центральной части объекта, с раскопками общей площадью 300 м2.

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Несмотря на российское вторжение, совместная археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины и Центра балтийской и скандинавской археологии из Шлезвига, Германия, продолжила свою работу в этом году на комплексе археологических объектов "Остров-Сухолисы" в Пороссе, Киевская область. Детали рассказывает пресс-служба НАН Украины.

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Этот комплекс состоит из уникального грунтового могильника, созданного группой западнобалтских мигрантов в XI веке, а также поселенческих объектов различных исторических периодов, включая раннеславянскую и позднеримскую эпохи, ранний железный век и эпоху бронзы. За рекой расположено древнерусское городище и поселение с XVIІ до XIX века в урочище Старые Сухолесы.

Эта археологическая работа продолжается в рамках международного проекта "Baltische Migranten an der Ostgrenze der Kiever Rus. Der spätwikingerzeitliche archäologische Komplex von Ostriv am Ros (Ukraine)" / "Балтские мигранты на восточной границе Киевской Руси. Археологический комплекс конца эпохи викингов Остров на Роси" (2022-2028), который поддерживает Немецкий исследовательский фонд.

Этот комплекс состоит из уникального грунтового могильника, созданного группой западнобалтских мигрантов в XI веке, а также поселенческих объектов разных исторических периодов Фото: Інститут археології НАН України

За это время ученым удалось документировать 12 средневековых погребальных комплексов разной степени сохранности и более 20 разных археологических объектов, в основном представленных черняховской культурой третьего-пятого веков. Толщина культурных слоев на исследуемом участке достигала двух метров.

Захоронения находились на небольшой глубине (от 0,3 до 0,8 метра) под мощными слоями гумусового грунта, что затрудняло фиксацию границ погребальных ям и структур. Однако в этом году археологам удалось обнаружить остатки нескольких захоронений (5 комплексов) в виде остатков дерева и горелое полубревно в одном из захоронений, ориентированное в том же направлении, что и погребенный. Эти находки свидетельствуют о переходе балтского анклава от язычества к христианству.

До сих пор не находили древнерусских гончарных горшков средней до второй половины XI века, однако в этом году такой горшок обнаружили в одном из захоронений Фото: Інститут археології НАН України

Из пяти захоронений пять принадлежали взрослым мужчинам, два — женщинам, еще пять — детям. В мужских захоронениях обнаружили железные топоры с опущенным лезвием, удлиненным вырезным обухом. Это типичное вооружение для Восточной Европы в XI-XIII веках.

В этом году археологи обнаружили также железные раскладные серпы так называемых "салтовского типа", которые датируются второй половиной X — началом XI века. До сих пор не находили древнерусских гончарных горшков средней до второй половины XI века, однако в этом году такой горшок обнаружили в одном из захоронений.

Фрагменты подобных сосудов также найдены на этом месте уже с 2019 года, что, возможно, свидетельствует о специфических обрядовых практиках.

Из пяти захоронений пять принадлежали взрослым мужчинам, два — женщинам, еще пять — детям Фото: Інститут археології НАН України

Среди находок также есть элементы одежды, такие как подковообразные фибулы со спиралевидными окончаниями и поясные пряжки из бронзы и другие предметы. Также найдены точильные камни с отверстием для подвешивания, железные ножи, гвозди, бусины, фрагменты жерновов, стеклянные остатки, костяные проколки и много животных костей.

В целом нынешние раскопки значительно обогатили научный корпус данных о погребальных обрядах, материальной и духовной культуре балтских мигрантов в Пороссе.

Кроме того, обнаружены интересные объекты ранних исторических эпох, что помогает раскрыть структуру и этапы заселения, экономического освоения и развития материальной культуры на данной территории. Среди них римские денарии, арбалетоподобные фибулы, железные и бронзовые поясные пряжки, железные ножи и гвозди, бусины, фрагменты жерновов, стеклянный шлак, костяные проколки и немало животных костей.

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