"История на практике". В Луцке обнаружили подземные крипты, о которых забыли на сотни лет (фото)

Украинские археологи начали важные исследования на территории бывшего римско-католического Кафедрального Собора Святой Троицы в Луцке. Это событие уже продолжается третий этап научных раскопок и имеет большое значение для понимания истории этого места.

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На данный момент археологи уже обнаружили несколько подземных комнат, которые предназначены для захоронений и находятся под алтарем храма. Такие исследования проводятся здесь впервые. Фундамент и подземелья были обнаружены еще в 2021 году, но работу по их изучению отложили. Однако, летом 2023 года археологи вернулись, чтобы исследовать это уникальное место подробнее, пишет "Суспільне".

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Руководитель Волынской археологической экспедиции Виктор Баюк рассказал, что эти крипты были абсолютно неизвестны, и их существование обнаружили впервые во время этих исследований. Археологи привлекли шестерых студентов исторического факультета Волынского национального университета к помощи в этом процессе.

"В июне мы выяснили и открыли вход в эти крипты. Мы пытаемся восстановить в городе Луцке то, что было частично забыто и о чем наши люди не знали. Например, о существовании этих крипт не было никакой информации", — рассказал специалист.

На данный момент археологи уже обнаружили несколько подземных комнат, которые предназначены для захоронений и находятся под алтарем храма Фото: Суспільне Луцьк

По словам одного из студентов, Назара Цуркова, это уникальная возможность узнать больше об истории на практике, а не только из книг.

"Это, фактически, история на практике. В университете мы можем узнать теорию. Эмоции все-таки очень сильно отличаются между тем, что ты просто слушаешь и между тем, что ты можешь увидеть и потрогать", — добавил парень.

Археологи расчищают одну из подземных комнат, которая особенна тем, что полностью сохранилась и осталась практически неизменной на протяжении многих лет. Как рассказал студент-археолог Алексей Шпирук, они стали первыми, кто оказался в этих криптах в течение последних 200 лет.

Археологи расчищают одну из подземных комнат, которая особенна тем, что полностью сохранилась и осталась практически неизменной на протяжении многих лет Фото: Суспільне Луцьк

Исследование подземных комнат римско-католического Кафедрального собора Святой Троицы началось в сентябре 2023 года по инициативе Луцкой диецезии Римско-Католической церкви. Известно, что этот храм разрушили пожары, а точное местонахождение оставалось загадкой.

Археологи уже успели найти многочисленные археологические артефакты, которые относятся к 16-18 векам. Среди них есть кости, которые еще предстоит подробнее изучить специалистам. Кроме того, найдены поливные изразцы, стеклянные сосуды и керамические изделия, которые свидетельствуют об историческом контексте того периода.

Археологи уже успели найти многочисленные археологические артефакты, которые относятся к 16-18 векам Фото: Суспільне Луцьк

Эта находка может помочь расширить наше понимание того, каким был храм и как он построен. Руководитель экспедиции Виктор Баюк отмечает, что эти исследования позволят лучше понимать историю этого места и добавят новых подробностей в общий пазл прошлого.

"Среди многообразия находок с этого объекта выделяется коллекция керамических изразцов. Эта ориентировочно 18 века. С таким вот цветочно-лепестковым орнаментом краской. Она целенькая и может быть музейным экспонатом", — говорит археолог Виктор Баюк.

За время раскопок археологи вывезли около 20 тонн засыпок из крипты. Работа на этой локации продлится до конца октября этого года. Все найденные предметы исследуют и передадут в фонд Луцкого историко-культурного заповедника.

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