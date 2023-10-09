Культурное сокровище Крыма на грани уничтожения: Россия продолжает "реставрировать" Ханский дворец (фото)

Ханский дворец в Бахчисарае — это единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. В период с 1532 по 1783 годы он служил родовой резиденцией правителей Крымского ханства — династии Гераев.

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Шестой год подряд в Крыму продолжается реставрация Ханского дворца в Бахчисарае, но эти работы вызывают серьезные опасения. Оккупационные власти Крыма, которые взяли на себя задачу восстановления дворца, на самом деле перестраивают его на свой лад. По данным источников, они планируют завершить работы до конца 2024 года, пишет "Суспільне".

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Эльмира Аблялимова-Чийгоз, бывшая директор музейного комплекса "Ханский дворец в Бахчисарае" рассказала, что на территории дворца сейчас начато еще одно строительство.

"Посольский дворик, где мы получили информацию, что они пытаются там якобы построить амфитеатр, это территория, где еще должны проводиться археологические исследования. Поэтому сегодня, когда мы говорим о построении именно этого амфитеатра, мы говорим о том, что мы можем потерять те остатки, которые есть под землей", — сказала она.

Оккупационные власти Крыма, взявшие на себя задачу восстановления дворца, на самом деле перестраивают его на свой лад Фото: Суспільне Крим

Важно отметить, что эта территория имеет археологическую ценность, и там могут находиться артефакты, поскольку ранее здесь располагались части гарема, пристройка к дворцу и беседки.

Однако российские оккупанты уже несколько лет не рассматривают Ханский дворец как объект археологии. Свидетельством этого является факт удаления аутентичной ручной работы на крыше дворца и использование современных строительных материалов и технологий, которые не только отклоняются от исторического стиля, но и могут разрушить сами руины.

"По Бахчисарайскому Ханскому дворцу мы видим, что они используют современные строительные материалы, современные строительные технологии. Вместо черепицы, которая была выполнена вручную, они используют заводскую испанского производства, которая полностью искажает образ дворца", — отметила Эльмира Аблялимова-Чийгоз.

Важно отметить, что эта территория имеет археологическую ценность, и там могут находиться ценные артефакты Фото: Суспільне Крим

К сожалению, эта ситуация стала угрозой для исторических сооружений. Они имеют трещины, стены отваливаются. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Эвелина Кравченко объяснила причины таких разрушений.

"Оккупационные власти пытались защитить эти сооружения от влаги и атмосферных осадков, и решили поставить над ними так называемые навесы. Забила для этого столбы-сваи, которые держали эти навесы, от чего пошло повреждение стен, несущих стен дворца от фундамента. Это катастрофа. Это означает, что такое сооружение долго не простоит", — рассказала специалист.

Однако российские оккупанты уже несколько лет не рассматривают Ханский дворец как объект археологии Фото: Суспільне Крим

Важно отметить, что из-за оккупации Ханский дворец не успел попасть в список ЮНЕСКО, и теперь, по словам специалистов, он уже частично потерял основания для этого. Старинные детали сооружения уничтожаются, иногда даже выбрасываются на свалку. Это не просто разрушение, но и экспроприация наследия крымских татар.

Более того, Ханский дворец в Бахчисарае — это единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. В период с 1532 по 1783 годы он служил родовой резиденцией правителей Крымского ханства — династии Гераев.

"Старые элементы здания просто уничтожаются, просто выбрасываются иногда на свалку. И это по сути является уничтожением, экспроприацией собственно наследия крымских татар", — отметила научный сотрудник Сокровищницы Национального музея истории Украины Оксана Лифантий.

"У нас почти не осталось после депортации в 1944, после 17-го года, после 1 аннексии российской империи Крыма. У нас не осталось материальных свидетельств нашего этногенеза, развития, государственности на этой территории. И все, что мы имеем на сегодня, это Бахчисарайский Ханский дворец", — подытожила бывшая директор музейного комплекса.

Удастся ли вернуть дворец в первозданный вид, определится после деоккупации. Только тогда можно будет экспертно оценить масштабы нанесенного оккупантами ущерба историческому объекту.

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