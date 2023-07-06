Разворовывание наследия Украины: РФ проводит незаконные раскопки на территории Херсонеса (фото)

Херсонес — древний город-государство в Крыму. Сегодня на его территории российские археологи проводят незаконные раскопки и планируют вывезти ценные находки и артефакты за пределы нашего государства.

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На территории Херсонеса с участием России продолжаются незаконные раскопки, а также готовится вывоз значительной коллекции из заповедника. Эту информацию обнародовали Союз архитекторов Украины (САУ) и Центр национального сопротивления (ЦНС), привлекая внимание к насущной проблеме.

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По информации САУ, российские археологи из Института истории материальной культуры Российской академии наук в Санкт-Петербурге наткнулись на удивительный каменный мавзолей античности.

Об этом украинские археологи написали в фейсбуке, обнародовав также фотографии.

По информации САУ, российские археологи из Института истории материальной культуры Российской академии наук в Санкт-Петербурге наткнулись на удивительный каменный мавзолей античности Фото: Спілка археологів України / The Ukrainian Association of Archaeologists

Исследователи отмечают: "Найденное древнее сооружение является одновременно и общественным сооружением, и мавзолеем, что делает находку уникальной не только для Херсонеса, но и для всего античного мира".

Сообщение САУ

О находках и раскопках сообщают и сами россияне. Государственный Эрмитаж опубликовал сообщение, в котором говорится о масштабных археологических исследованиях в пределах Историко-археологического парка "Херсонес Таврический".

По данным Центра национального сопротивления, "на конец 2014-го в фондах всего хранилось около 500 тыс. единиц хранения (основной и вспомогательный фонд), из них 300 тыс. — это весь основной фонд".

Однако пока неизвестно, кому именно будут передавать найденные артефакты. Сейчас же россияне готовят "акты передачи на реставрацию для дальнейшего экспонирования за пределами музея".

Херсонес Таврический

Херсонес Таврический занимает важное место в истории как античный и византийский город-государство, расположенный в юго-западной части Крыма, полуострова в Черноморском регионе. Богатое культурное наследие и стратегическое расположение сделали его важным центром торговли, культуры и политического влияния в античном мире.

Херсонес Таврический занимает важное место в истории как античный и византийский город-государство, расположенный в юго-западной части Крыма Фото: Википедия

История города достигает 5 века до нашей эры, когда его основали греческие колонисты из Гераклеи Понтийской (современная Турция). Город процветал под греческим, а затем римским господством, став оживленным центром морской торговли и плавильным котлом различных культур. Он играл решающую роль в обороне Византийской империи от захватнических сил и служил ключевым морским опорным пунктом.

Архитектурные чудеса города включали величественные храмы, общественные здания, укрепления и разветвленную сеть улиц и площадей. Херсонес Таврический мог похвастаться яркой культурной и художественной жизнью: театры, святилища и достопримечательности украшали его городской ландшафт.

Внесение города в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году отражает его исключительную историческую и археологическую ценность. Список признает Херсонес Таврический как свидетельство культурного обмена и архитектурных достижений древнегреческой и византийской цивилизаций.

Сегодня Херсонес, как и весь Крым, остается оккупированным россиянами.

Ранее Фокус писал о входе в Галицкий замок, который обнаружили археологи. Они планируют "докопаться до княжеских времен".