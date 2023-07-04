"Мать костелов на Руси": археологи исследуют подземелье костела Святой Троицы в Луцке (фото)

На территории Кафедрального костела Святой Троицы 15 века в Луцке продолжаются исследования недавно обнаруженных крипт. Об этом рассказал Виктор Баюк, руководитель Волынской археологической экспедиции.

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В 2021 году строительная техника случайно вскрыла сводчатые перекрытия подземных помещений. Эта случайность открыла доступ к криптам ученым, которые начали исследования. Они наткнулись на оригинальные кирпичные крутые лестницы, ведущие к подземным камерам, которые сейчас исследуют, пишет Суспільне Новини.

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"Сейчас мы занимаемся выбором культурного слоя. Это поверхность, что была здесь в XVII-XVIII веках, занимаемся поиском пола, сходим вниз по слоям", — делится Даниил Кононец, студент, который участвует в археологических раскопках.

Кроме того, он добавляет, что следующий этап предусматривает тщательную очистку кирпичных стен, чтобы точно определить дату сооружения и исследовать историю его реконструкции после пожаров.

Виктор Баюк, руководитель Волынской археологической экспедиции, объясняет, что собор безвозвратно сгорел в 1781 году после многочисленных пожаров, что сделало невозможным его восстановление. Наземную часть здания впоследствии разобрали, но крипты и подземная часть остались нетронутыми.

С 1781 года эта территория оставалась закрытой и засыпанной грунтом.

С 1781 года эта территория оставалась закрытой и засыпанной грунтом Фото: Суспільне Луцьк

"Надо выяснить ряд факторов: время строительства крипт, сохранились ли там захоронения. Одна крипта была открыта, не была замурована, как раз мы с ней работаем. Вторая крипта была закрыта, засыпана землей, мы не знаем, остались ли там захоронения", — констатирует Виктор Баюк.

Отец Павел Хомяк, настоятель Петропавловского костела, отмечает, что католическая диоцез в Луцке существует с начала 15 века.

"Обычно в таких криптах хоронили высокодостойных. Хотелось бы найти захоронение какого-то епископа с гербом, чтобы можно было исследовать — кто он", — высказывает мнение отец Хомяк.

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