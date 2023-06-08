Картографии уже тысячи лет: самые древние карты обнаружили в Украине, Турции и Альпах

Возраст древнейшей узнаваемой карты, найденной в Междуречье в Украине, отчеканенной на бивне мамонта, как полагают, превышает 15 000 лет. Кроме этого, исследователи обнаружили древнюю карту в Чатал-Хююк, которую датируют 6200 годом до нашей эры. И они не последние.

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Самая древняя в мире карта, происходящая из Украины, появилась примерно пятнадцать тысяч лет назад, превзойдя по возрасту пещерное искусство. В Междуречье, наряду с многочисленными мамонтовыми костями, был обнаружен вытравленный бивень мамонта, пишет Lapham's Quarterly.

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Преднамеренные царапины на бивне образуют цельный напоминающий карту рисунок с разнообразными линиями, некоторые из которых прямые, а другие зигзагообразные, что, вероятно, представляют топографические элементы. Внизу карты изображена река, а вверху — отметки, указывающие на гору или холм.

Между этими ориентирами расположены дополнительные небольшие линии, напоминающие дома или хижины. В отличие от наскальных рисунков, линии на бивне — косые, без художественных изгибов, и на них отсутствуют изображения животных или человеческих фигур. Эти отличительные черты в сочетании с прямой подачей материала придают ему сходство с картой.

Возраст древнейшей узнаваемой карты, найденной в Междуречье в Украине, отчеканенной на бивне мамонта, как считают, превышает 15 000 лет Фото: Public Domain

Еще одну старинную карту можно найти в известном археологическом месте Чатал-Гююк в Турции. Более двух тысяч лет Чатал-Хююк процветал как город со сложными культурными традициями, что видно из обнаруженных слоев построек.

Кроме многочисленных фресок, украшающих стены города, можно увидеть карту, датированную примерно 6200 годом до нашей эры. На этой фреске, длиной около десяти футов, изображены ряды домов в виде черных коробок, украшенных белыми квадратами и точками, которые могут символизировать окна или декоративные элементы.

Расположение этих домов очень напоминает расположение реальных домов, найденных в Чатал-Гююке, с входами, как правило, расположенными на крышах, а не на уровне земли. Над домами возвышается гора оранжевого цвета, украшенная черными пятнами и линиями, исходящими из ее вершины. Вероятно, это изображение представляет вулканическую гору Хасан-Даги, которая все еще присутствует в этом районе, хотя и не действует уже около 7500 лет.

Подобно современной практике развешивания карт как декоративного искусства, этот рисунок служил фреской в чьем-то доме. Примечательно, что это первая известная карта, созданная с высоты птичьего полета, демонстрирующая утонченное и абстрактное символическое мышление, характерное для современного человека. Художник изобразил город с близкой перспективы, одновременно представляя его на расстоянии и сверху, показывая уникальный когнитивный навык, жизненно важный для картографирования.

Карта Бедолина Фото: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Одна из самых известных древних карт отчеканена на плоской скале, расположенной в итальянских Альпах вблизи небольшого города Пескара. Этот рисунок является частью коллекции петроглифов, сейчас образующих археологический парк, где древние люди посвящали много времени созданию сцен на скалах.

Рисунок, получивший название "карта Бедолина", отличается наличием изображений, которые, безусловно, представляют дома, дороги, поля, вероятно, сельскохозяйственного назначения, а также ручьи, изображающие топографические особенности. На эту вероятную карту наложены вооруженные фигуры, несколько животных и маленький дом.

Скала имеет почти 10 м в длину и 4 м в ширину и датируется примерно 1000 годом до нашей эры. Исследовательница Кристина Туркони предполагает, что карта Бедолина могла иметь более глубокое значение, чем ее картографическая природа. Туркони признает, что резьба произошла во времена, когда личная собственность приобретала все большее значение, что потенциально придавало значение изображению города.

Однако она также предполагает, что эта наскальная живопись имела мистическое или религиозное значение, потенциально служа защитным символом для тех, кто его создал.

К сожалению, мышление художников и картографов, ответственных за эти ранние карты, остается неизвестным. Возникают предположения по поводу их намерений. Или они просто фиксировали моменты времени, и если да, то что могло их к этому побуждать? Могли ли эти карты функционировать как мнемонические устройства, помогая создателям отслеживать свои шаги или находить определенные места? Или они имели целью общаться с другими через визуальную графику, потенциально передавая истории или инструкции?

Также можно предположить, что ранние люди обычно делали наброски карт на изменчивых поверхностях, таких как песок и грязь, не сохранившиеся до наших дней. Эти люди привыкли мигрировать, выслеживать животных для охоты и выживания, мысленно наносить на карту территории, наблюдая созревание плодов и растительности. Возможно, они использовали временные поверхности для создания карт, которые впоследствии бесследно исчезли.

Древние люди, царапавшие направления на песке или вырезавшие линии на дереве, были пионерами символической репрезентации с помощью карт. С тех пор наши предки по всему миру вытравливали знаки на стенах и скалах, макали пальцы в пигменты, использовали кости, раковины и рога, чтобы оставить отпечатки, указывающие на их дома или желаемые направления.

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