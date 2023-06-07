Где живут драконы: на одном из старейших глобусов отмечено место обитания сказочных существ (фото)

В художественной литературе часто встречается мотив включения оговорочных надписей, таких как "здесь водятся драконы", на старинных картах. Эта практика происходит от древней традиции средневековых картографов, украшавших неизведанные территории изображениями морских чудовищ и мифических существ.

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Одно из заметных применений фразы "здесь есть драконы" можно проследить на глобусе Ханта-Ленокса, третьем старейшем из сохранившихся земных глобусов, который, как полагают, был создан около 1508 года. Вдоль восточного побережья Азии на этом глобусе размещена латинская надпись "HIC SVNT DRACONES", что точно переводится как "здесь живут драконы", пишет IFLScience.

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Ранее эта надпись считалась единственным известным примером этой фразы, но недавно выяснилось, что такая же надпись содержится на глобусе из страусиного яйца. Этот загадочный предмет, датированный примерно 1504 годом, был изготовлен путем соединения нижних половинок двух страусиных яиц.

Хотя изображение драконов на картах несколько более распространено, чем вышеупомянутая фраза, оно остается относительно нечастым явлением. Одним из таких примеров является карта Борджиа, карта мира, выгравированная на металлической пластине в начале 15 века. На периферии карты, в регионе, представляющем Азию, изображен дракон.

В противоположность этому, использование драконов в европейской картографии значительно отличается от поразительно выразительной японской карты 19 века, известной под названием "Jishin-no-ben", что означает "История землетрясения". На этом захватывающем произведении искусства изображен дракон, принимающий форму уробороса, очерчивающего всю карту.

Альтернативным вариантом этой фразы является "hic sunt leones", что в переводе с латыни означает "здесь будут львы". Однако чаще на картах встречается выражение "Terra incognita", что означает "Неизвестная земля" на том же языке.

Кроме того, средневековые картографы и картографы эпохи Возрождения имели склонность к рисованию морских чудовищ на своих картах. В своей основательной работе "Морские чудовища на картах Средневековья и Ренессанса" известный историк картографии Чет Ван Дузер углубляется в интригующую историю включения мифических водных существ в картографические изображения.

По мнению Ван Дюзера, древние картографы не изображали этих фантастических существ просто как украшения или метафоры, символизирующие неизвестные опасности. Он утверждает, что древние картографы искренне верили в существование таких монстров. Итак, подобно любой другой природной стихии, они считали своим долгом наносить этих существ на карты.

Вид северного полушария на глобусе Ханта-Ленокса, изготовленном в Европе около 1510 г. Фото: The New York Public Library

Далее историк замечает, что в конце 16 века морские чудовища постепенно исчезают с карт, что совпадает с эпохой великих географических открытий. Когда рациональность и научные соображения взяли верх, исследователи обнаружили, что эти грозные существа существовали исключительно в робком воображении моряков.

Ранее Фокус писал, как драконы увлекли все культуры и цивилизации.

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