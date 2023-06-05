Едва не разрушил навсегда. Как Шлиман нашел, но потерял Кносс — наследие Минойской цивилизации

Кносский дворец — самый большой из всех минойских дворцов, который сохраняет наследие цивилизации, процветавшей более 3500 лет назад. Несмотря на споры о реставрации, проведенной Шлиманом, возможно, благодаря именно ему этот памятник сохранился до наших дней.

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Кносский дворец, расположенный примерно в пяти километрах южнее Гераклиона на холме Кефала, выделяется среди всех минойских дворцов, найденных на Крите, как самый просторный. Он играл центральную роль в развитой цивилизации, процветавшей на острове тысячелетия назад, пишет GreekReporter.

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Открытие дворца и дальнейшие раскопки датируются началом ХХ века, тогда как до этого периода Кносс был лишь местом, упомянутым в греческой мифологии. Примечательно, что первым современным ученым, который искренне заинтересовался этим местом, был Генрих Шлиман, немецкий археолог, известный раскопками того, что считалось Троей в 1870 году.

Шлиман был твердо убежден, что под Гераклионом спрятан значительный минойский дворец. Однако в то время османская власть, которая господствовала над островом, не дала разрешения на раскопки на этом месте. Тем не менее через несколько лет Артур Эванс, британский археолог, вдохновленный идеями Шлимана, прибыл на Крит и договорился о приобретении части земли в Кноссе.

Начав раскопки в 1900 году, Эванс быстро нашел веские доказательства, указывающие на наличие огромного дворцового комплекса. Несмотря на споры, реставрационные работы были проведены благодаря личной собственности Эванса на это место и его сокровища. Он назвал цивилизацию "минойской" в честь легендарного царя Миноса и осуществил реконструкции, которые с тех пор являются предметом дискуссий среди археологов.

Среди начинаний Эванса — перекрытие крыши Тронного зала, реконструкция Большой лестницы и замена колонн. Он также заказал реставрацию стен, украшенных фресками, и даже достроил из бетона вероятный верхний этаж, известный как "Piano Nobile". Хотя его реставрация в значительной степени опиралась на личные интерпретации, бесспорно, что без его усилий постичь вид колоссального комплекса в его былой славе было бы почти невозможно.

Фреска с дельфинами в апартаментах царицы в Кноссе Фото: Chris 73/Wikimedia Commons/ CC-BY-SA-3.0

Поэтому, чтобы стать свидетелем одного из величайших остатков минойской цивилизации, посетители должны примириться с противоречиями вокруг этого места и исследовать археологическое чудо, которым является Кносс.

Западный двор, который, вероятно, служил рыночной площадью, был выдающимся местом для общественных собраний. Здесь есть три большие круглые ямы, которые, возможно, использовались как силосы или хранилища, а в конце минойской эпохи превратились в свалки мусора.

Переходя к центральной части дворца, Центральный двор содержит двор, где современная брусчатка перекрывает самые ранние обнаруженные остатки, датируемые эпохой неолита. Назначение этой территории является предметом спекуляций: одни предполагают, что когда-то здесь происходила знаменитая церемония прыжков через быка, другие утверждают, что места было бы недостаточно для акробатических движений, необходимых для такого представления.

Из "Piano Nobile", реконструкции, полностью выполненной Эвансом, открывается панорамный вид на весь комплекс и хранилища. Однако его планировку многие считают непонятной и непоследовательной.

Одной из достопримечательностей, которую легко узнать из-за очередей нетерпеливых туристов, является Тронный зал. В нем находится выветренное каменное сиденье, а вдоль стен стоят каменные скамейки. Археологи предполагают, что эта комната, скорее всего, служила местом пребывания жреца или жрицы, а не правителя. В пользу этой теории свидетельствует также наличие затопленной ванны, которая, возможно, использовалась для ритуального очищения, поскольку она не соединена с канализационной системой дворца.

Королевские апартаменты, в которые можно попасть через роскошную Большую лестницу, иллюстрируют акцент минойцев на роскоши и комфорте. Эти роскошные покои, которые часто называют апартаментами царицы, отличаются знаменитыми фресками с дельфинами, украшающими главную комнату. Некоторые утверждают, что эти комнаты могли быть слишком малы для размещения королевских особ, предполагая, что они могли служить резиденциями для священников или уважаемых вельмож.

Среди выдающихся помещений Королевских апартаментов — ванная комната королевы, в которой находится глиняная ванна, отгороженная стеной, и сливной унитаз, подключенный к дренажной системе. Над апартаментами королевы расположена комната короля, которая может похвастаться впечатляющей приемной, известной как Зал королевской гвардии, а также личными покоями правителя, также известными как Зал двойных топоров.

Минойский Кносс

Считается, что Мастерские были предназначены для кузнецов, гончаров и других квалифицированных ремесленников. Здесь посетители могут увидеть характерные для этой местности огромные терракотовые вазы. Эта зона также демонстрирует великолепную фреску с рельефным изображением быка, расположенную у северного входа.

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