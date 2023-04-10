Проклятье сокровища Приама. Исследователь мечтал открыть Трою, однако разрушил ее

Сокровище Приама, или Золото Трои, одна из самых известных и противоречивых археологических реликвий всех времен. И хотя немецкий бизнесмен и археолог-любитель Генрих Шлиман мечтал открыть Трою, его находка древний город и уничтожила.

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Удивительное сокровище Золото Трои в 1873 году обнаружил немецкий археолог-любитель Генрих Шлиман. Он утверждал, что более 10 тыс. предметов принадлежали древнему царю Трои из эпической поэмы Гомера "Илиада". Однако не все так однозначно, пишет IFLScience.

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Шлиман наткнулся на реликвию на северо-западном побережье современной Турции. Позже он назвал его сокровищем Приама, хотя никакого отношения к этому царю Трои находка не имеет. Артефакт датируется 2400–2300 гг. до н. э. и относится к Трое II, то есть существовал за тысячу лет до Приама, правившего Троей VI или даже VII.

Согласно "Илиаде" Гомера, Троянская война началась, когда Парис, троянский принц и сын царя Приама, похитил Елену, жену царя Спарты Менелая. В героической попытке освободить ее Менелай и его союзники, среди которых был знаменитый воин Ахилл, поплыли в Трою на ее поиски. Это привело к десятилетней войне между государствами.

До сих пор исследователи спорят, соответствуют ли действительности описанные события. Поэтому, когда Шлиман сделал смелое утверждение, что Гиссарлык был городом Трои, многие усомнились. Однако как оказалось, он был прав.

Еще большей сенсацией стало открытие сокровищницы артефактов во время раскопок древних руин. По его мнению, принадлежавших царю Приаму.

Среди тысяч предметов, которые он нашел, было богато украшенное оружие, сотни золотых украшений, серебряные вазы, медные котлы и другие драгоценные вещи. Больше всего в нем было золотых бусин — около 1000. Причем бусины были очень разнообразны по форме — и мелкий бисер, и тонкие трубочки, и бусинки с открытыми лопастями.

Однако исследователь поспешно определил возраст артефактов. Дело в том, что место раскопок содержало слой за слоем древних поселений, охватывавших период от 3000 до 500 лет до нашей эры. Его отчаянная попытка найти гомеровскую Трою означала, что он поспешил раскопать верхние слои, нечаянно разрушив век истории.

В поисках славы и богатства Шлиман вывез предметы из Турции и объявил, что нашел величественное сокровище царя Приама.

Однако его надежды не оправдались. По мрачной иронии судьбы оказалось, что раскопки Шлимана на самом деле разрушили многие слои, связанные с Приамом и гомеровской Троей. Он сам разрушил город, который хотел открыть.

В конце концов, история самого артефакта покрыта не менее печальными событиями.

Шлиман опасался, что столь ценные сокровища местные османские власти могут конфисковать, и потому вывез их контрабандой в Афины. Позже бизнесмен предложил молодому еще тогда Греческому государству в Афинах за собственные средства возвести музей для экспозиции клада.

Однако он выставил определенные условия, а именно при жизни археолога клад останется в его собственности, а ему разрешат провести масштабные археологические раскопки в Греции. По причинам политического характера Греция отклонила это предложение, а по финансовым и политическим причинам отказались от клада Шлимана также музеи Лондона, Парижа и Неаполя. В конце концов, о желании взять сокровище в свое Античное собрание заявили Пруссия и Немецкая империя.

На этом путешествие артефактов не закончилось. Когда Вторая мировая война закончилась, профессор Вильгельм Унферцагт передал клад Приама вместе с другими произведениями античного искусства советской комендатуре. Как трофей клад перевезли в СССР.

И именно с тех пор о дальнейшей судьбе Золота Трои ничего не известно. Только в 1993 году правительство России объявило, что сокровища Трои находятся в Москве. Вопрос возвращения похищенных СССР германских ценностей в ФРГ не решен по сей день.

Хотя Шлиман и открыл невероятное сокровище времен античности, из-за своего стремления к славе и поспешности он потерял гораздо больше.

"Если вы посмотрите на карты раскопок, то увидите посередине пробел, где написано: "Дворец разрушен Шлиманом". Он нашел дворец Приама, а затем выбросил его. Он нашел Трою, но он также разрушил ее", — сказал Эрик Клайн, профессор античной истории и археологии в Университете Джорджа Вашингтона

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