Суперечлива реставрація. Як Шліман знайшов, але втратив Кносс — спадщину Мінойської цивілізації

Кносський палац — це найбільший з усіх мінойських палаців, який зберігає спадщину цивілізації, що процвітала понад 3500 років тому. Попри суперечки щодо реставрації проведеної Шліманом, можливо, завдяки саме йому ця пам’ятка збереглася до наших днів.

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Кносський палац, розташований приблизно за п'ять кілометрів на південь від Геракліону на пагорбі Кефала, виділяється серед усіх мінойських палаців, знайдених на Криті, як найпросторіший. Він відігравав центральну роль у розвинутій цивілізації, яка процвітала на острові тисячоліття тому, пише GreekReporter.

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Відкриття палацу та подальші розкопки датуються початком ХХ століття, тоді як до цього періоду Кносс був лише місцем, згаданим у грецькій міфології. Примітно, що першим сучасним вченим, який щиро зацікавився цим місцем, був Генріх Шліман, німецький археолог, відомий розкопками того, що вважалося Троєю у 1870 році.

Шліман твердо вірив, що під Геракліоном захований значний мінойський палац. Однак на той час османська влада, яка панувала над островом, не дала дозволу на розкопки на цьому місці. З усім тим, через кілька років Артур Еванс, британський археолог, натхненний ідеями Шлімана, прибув на Крит і домовився про придбання частини землі в Кноссі.

Розпочавши розкопки у 1900 році, Еванс швидко знайшов вагомі докази, що вказували на наявність величезного палацового комплексу. Попри суперечки, реставраційні роботи провели завдяки особистій власності Еванса на це місце та його скарби. Він назвав цивілізацію "Мінойською" на честь легендарного царя Міноса і здійснив реконструкції, які відтоді є предметом дискусій серед археологів.

Серед починань Еванса — перекриття даху Тронного залу, реконструкція Великих сходів і заміна колон. Він також замовив реставрацію стін, прикрашених фресками, і навіть добудував з бетону ймовірний верхній поверх, відомий як "Piano Nobile". Хоча його реставрація значною мірою спиралася на особисті інтерпретації, безперечно, що без його зусиль осягнути вигляд колосального комплексу в його минулій славі було б майже неможливо.

Фреска з дельфінами в апартаментах цариці в Кноссі Фото: Chris 73/Wikimedia Commons/ CC-BY-SA-3.0

Тому, щоб стати свідком одного з найвеличніших залишків Мінойської цивілізації, відвідувачі повинні примиритися з суперечностями навколо цього місця і дослідити археологічне диво, яким є Кносс.

Західний двір, який, ймовірно, слугував ринковою площею, був визначним місцем для громадських зібрань. Тут є три великі круглі ями, які, можливо, використовувалися як силоси або сховища, а наприкінці мінойської епохи перетворилися на звалища сміття.

Переходячи до центральної частини палацу, Центральний двір містить подвір'я, де сучасна бруківка перекриває найбільш ранні виявлені залишки, що датуються епохою неоліту. Призначення цієї території є предметом спекуляцій: одні припускають, що колись тут відбувалася знаменита церемонія стрибків через бика, інші стверджують, що місця було б недостатньо для акробатичних рухів, необхідних для такої вистави.

З "Piano Nobile", реконструкції, повністю виконаної Евансом, відкривається панорамний вид на весь комплекс і сховища. Однак, його планування багато хто вважає незрозумілим і непослідовним.

Однією з визначних пам'яток, яку легко впізнати через черги нетерплячих туристів, є Тронний зал. У ній знаходиться вивітрене кам'яне сидіння, а вздовж стін стоять кам'яні лавки. Археологи припускають, що ця кімната, найімовірніше, слугувала місцем перебування жерця чи жриці, а не правителя. На користь цієї теорії свідчить також наявність затопленої ванни, яка, можливо, використовувалася для ритуального очищення, оскільки вона не з'єднана з каналізаційною системою палацу.

Царські апартаменти, до яких можна потрапити через розкішні Великі сходи, ілюструють акцент мінойців на розкоші та комфорті. Ці розкішні покої, які часто називають апартаментами цариці, вирізняються знаменитими фресками з дельфінами, що прикрашають головну кімнату. Дехто стверджує, що ці кімнати могли бути замалі для розміщення царських осіб, припускаючи, що вони могли слугувати резиденціями для священиків або поважних вельмож.

Серед визначних приміщень — ванна кімната цариці, в якій знаходиться глиняна ванна, відгороджена стіною, і зливний унітаз, під'єднаний до дренажної системи. Над апартаментами цариці розташована кімната царя, яка може похвалитися дивовижною приймальнею, відомою як Зал королівської гвардії, а також особистими покоями правителя, також відомими як Зал подвійних сокир.

Мінойський Кносс

Вважається, що Майстерні були призначені для ковалів, гончарів та інших кваліфікованих ремісників. Тут відвідувачі можуть побачити характерні для цієї місцевості величезні теракотові вази. Ця зона також демонструє чудову фреску з рельєфним зображенням бика, розташовану біля північного входу.

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