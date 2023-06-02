Археологи були у відчаї: сміттяр врятував проєкт, знайшовши найвизначніші артефакти в Італії

Завдяки звичайному сміттяреві, вдалося здійснити дивовижне відкриття колекції бронзових статуй в Тоскані, Італія. Як повідомляється, археологи були "у відчаї" через невдалі пошуки, проте все змінилося, коли чоловік дав їм підказку.

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Італія презентує археологічне відкриття, яке обіцяє перевернути уявлення про історію. Дивовижна виставка в римському палаці Квірінале продемонструє надзвичайну колекцію етруських і римських бронзових статуй, врятованих з глибин багнистої місцевості Тоскани. Ці артефакти, датовані третім століттям до нашої ери — першим століттям нашої ери, відкопані з руїн стародавнього курорту після ретельної реставрації, що тривала кілька місяців, пише Reuters.

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Значення цієї знахідки важко переоцінити. Поважні експерти стверджують, що це найзначніша колекція античних бронзових статуй, коли-небудь віднайдена в Італії, що віщує революційну переоцінку історичних наративів. Статуї, близько двох десятків, випадково знайдені між 2021 і 2022 роками в ідилічному селі Сан-Касчано-деї-Баньї, розташованому на вершині пагорба.

Початкові спроби знайти ці приховані скарби виявилися безрезультатними, що розчарувало археологічну спільноту. У 2019 році розпочалися розкопки на скромній ділянці землі, що прилягала до громадських лазень села, залишків епохи Відродження.

Однак тижні виснажливих розкопок не дали нічого, окрім мізерних залишків напівзруйнованих стін, і надії на знахідку висіли на волосині. Саме в цей момент Стефано Петріні, сміттяр на пенсії, пережив раптове осяяння. Згадавши те, що бачив багато років тому, він побачив давньоримські колони, що прикрашали стіну на протилежному боці від громадських лазень.

Значення цієї знахідки важко переоцінити. Поважні експерти стверджують, що це найзначніша колекція античних бронзових статуй, коли-небудь віднайдена в Італії Фото: Guglielmo Mangiapane

Колони, видимі лише з занедбаного саду, що раніше належав його покійному другові, садівникові, який вирощував овочі для сільської крамниці, викликали у Петріні здогадки. З великою впевненістю він привів археологів до цього потаємного сховища. Виявилося, що скарб лежить у межах досяжності. "Все почалося звідти, з колон", — розмірковував Петріні, скромний каталізатор цієї визначної археологічної справи.

Емануеле Маріотті, провідний археолог, який очолює проєкт Сан-Касчано, зізнався, що був у "відчаї" до того, як отримав цю безцінну підказку. Одкровення привело до розкопок святилища в самому серці стародавнього спа-комплексу — відкриття, яке перевершило всі очікування.

У цьому місці з'явилася скарбниця статуй, що складалася з підношень римлян та етрусків, які шукали божественного втручання для свого добробуту. Монети, скульптури частин тіла, таких як вуха і ступні, а також безліч інших предметів, включаючи яєчну шкаралупу, соснові шишки, персикові і сливові кісточки, хірургічні інструменти і навіть пасмо кучерявого волосся, якому 2 000 років, також виявили тут.

Серед найдивовижніших знахідок — бронзова статуя "худорлявого хлопчика", висотою приблизно 90 сантиметрів, що зображає молодого римлянина, який страждав на видиму хворобу кісток Фото: Guglielmo Mangiapane

Серед найдивовижніших знахідок — бронзова статуя "худорлявого хлопчика", висотою приблизно 90 сантиметрів, що зображає молодого римлянина, який страждав на видиму хворобу кісток. Напис розкриває його ім'я як "Марцій Грабілло".

Серед інших знахідок — ціла низка символічних артефактів, що спонукають до подальших досліджень і поглибленого аналізу. Святиня, запечатана з початку п'ятого століття нашої ери, коли лазню покинули, дивовижно зберегла статуї протягом століть, вкриті коконом у живильному теплі грязьових ванн.

Після завершення римської виставки статуї та супутні артефакти отримають новий дім у музеї, який місцева влада прагне створити протягом наступних кількох років у Сан-Касчано. Петріні, який прагне відродити своє село, бачить, що ці скарби принесуть нові можливості для працевлаштування, культурного збагачення та глибоких знань.

Проте, у своїй скромності він уникає особистих похвал, наголошуючи, що великі досягнення завжди є результатом колективних зусиль. "Важливі речі завжди відбуваються завдяки кільком людям, і ніколи — завдяки одній людині, — запевняє він. — Ніколи".

Коли наприкінці червня розкопки відновляться, Маріотті з нетерпінням чекає на подальші відкриття. Він стверджує з непохитною впевненістю, що ця перша знахідка лише дряпає поверхню, залишаючи спокусливу перспективу віднайти інші шість чи, можливо, дванадцять статуй, згаданих у написі, який приписують Марцію Грабілло.

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