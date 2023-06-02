Археологи были в отчаянии: мусорщик спас проект, найдя самые выдающиеся артефакты в Италии

Благодаря обычному мусорщику, удалось совершить удивительное открытие коллекции бронзовых статуй в Тоскане, Италия. Как сообщается, археологи были "в отчаянии" из-за неудачных поисков, однако все изменилось, когда мужчина дал им подсказку.

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Италия представляет археологическое открытие, обещающее перевернуть представление об истории. Удивительная выставка в римском дворце Квиринале продемонстрирует необычайную коллекцию этрусских и римских бронзовых статуй, спасенных из глубин топкой местности Тосканы. Эти артефакты, датированные третьим веком до нашей эры — первым веком нашей эры, откопаны из руин древнего курорта после продолжавшейся несколько месяцев тщательной реставрации, пишет Reuters.

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Значение этой находки трудно переоценить. Уважаемые эксперты утверждают, что это самая значительная коллекция античных бронзовых статуй, когда-либо найденная в Италии, что предвещает революционную переоценку исторических нарративов. Статуи, около двух десятков, были случайно найдены между 2021 и 2022 годами в идиллической деревне Сан-Касчано-деи-Баньи, расположенной на вершине холма.

Первоначальные попытки найти эти скрытые сокровища оказались безрезультатными, что разочаровало археологическое сообщество. В 2019 году начались раскопки на скромном участке земли, прилегающем к общественным баням деревни, остатков эпохи Возрождения.

Однако недели изнурительных раскопок не дали ничего, кроме скудных остатков полуразрушенных стен, и надежды на находку висели на волоске. Именно в этот момент Стефано Петрини, мусорщик на пенсии, пережил внезапное озарение. Вспомнив то, что видел много лет назад, он увидел древнеримские колонны, украшавшие стену на противоположной стороне от общественных бань.

Значение этой находки трудно переоценить. Уважаемые эксперты утверждают, что это самая значительная коллекция античных бронзовых статуй, когда-либо найденная в Италии Фото: Guglielmo Mangiapane

Колонны, видимые лишь из заброшенного сада, ранее принадлежавшего его покойному другу, садовнику, выращивавшему овощи для сельского магазина, вызвали у Петрини интуицию. С большой уверенностью он привел археологов к этому потайному хранилищу. Оказалось, что сокровище лежит в пределах досягаемости. "Все началось оттуда, с колонн", — рассуждал Петрини, скромный катализатор этого выдающегося археологического дела.

Эмануэле Мариотти, ведущий археолог, возглавляющий проект Сан-Касчано, признался, что был в "отчаянии" до того, как получил эту бесценную подсказку. Откровение привело к раскопкам святилища в самом сердце древнего спа-комплекса — новаторское открытие, которое превзошло все ожидания.

В этом месте появилась сокровищница статуй, состоявшая из подношений римлян и этрусков, которые искали божественного вмешательства для своего благополучия. Монеты, скульптуры частей тела, таких как уши и ступни, а также множество других предметов, включая яичную скорлупу, сосновые шишки, персиковые и сливовые косточки, хирургические инструменты и даже прядь вьющихся волос, которой 2 000 лет, также были найдены на этом месте.

Среди наиболее впечатляющих находок — бронзовая статуя "худощавого мальчика", высотой примерно 90 сантиметров, изображающая молодого римлянина, страдавшего видимой болезнью костей Фото: Guglielmo Mangiapane

Среди наиболее впечатляющих находок — бронзовая статуя "худощавого мальчика", высотой примерно 90 сантиметров, изображающая молодого римлянина, страдавшего видимой болезнью костей. Надпись раскрывает его имя как "Марций Грабилло".

Среди других находок — целый ряд символических артефактов, побуждающих к дальнейшим исследованиям и углубленному анализу. Святыня, которая была запечатана с начала пятого века нашей эры, когда спа-комплекс был заброшен, удивительно сохранила статуи в течение веков, покрытые коконом в живительном тепле грязевых ванн.

После завершения римской выставки статуи и сопутствующие артефакты получат новый дом в музее, который местные власти стремятся создать в течение следующих нескольких лет в Сан-Касчано. Петрини, который стремится возродить свое приходящее в упадок село, видит, что эти сокровища принесут новые возможности для трудоустройства, культурного обогащения и глубоких знаний.

Однако в своей скромности он избегает личных похвал, подчеркивая, что большие достижения всегда являются результатом коллективных усилий. "Важные вещи всегда происходят благодаря нескольким людям, и никогда — благодаря одному человеку, — уверяет он. — Никогда".

Когда в конце июня раскопки возобновятся, Мариотти с нетерпением ждет дальнейших открытий. Он утверждает с непоколебимой уверенностью, что эта первая находка лишь царапает поверхность, оставляя соблазнительную перспективу найти другие шесть или, возможно, двенадцать статуй, упомянутых в надписи, которую приписывают Марцию Грабилло.

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