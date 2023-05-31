10-й легион Римской империи: найденные в Грузии монеты оживляют вековые легенды (фото)

Во время раскопок в Грузии археологи встретили древние монеты с эмблемой Legio X Fretensis, известного римского легиона. Они представляют собой ценные доказательства, которые прослеживают передвижение солдат и военные кампании империи.

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В древнем регионе Колхиды, вблизи современного села Гонио в Грузии, недавно была обнаружена удивительная археологическая находка. Группа археологов наткнулась на коллекцию древних монет, которая открывает интригующую информацию о деятельности известного римского легиона Legio X Fretensis, также известного как "Десятый легион пролива", пишет Ancient Origins.

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Этот легион получил широкое признание благодаря своей решающей роли в различных военных кампаниях по всей огромной Римской империи. Он имел репутацию высоко дисциплинированных и закаленных в боях солдат, символом которых была эмблема быка, олицетворявшая силу и жестокость.

Недавно откопанные монеты, изготовленные из бронзы, имеют эмблему Legio X Fretensis и были найдены в римском форте Апсарос, расположенном в древнем регионе Колхиды. Эта находка вызвала значительный интерес среди археологов и историков, проливая свет на передвижение и деятельность легиона.

Чтобы понять значение этих монет с контрмаркировкой, важно понимать практику "контрмаркировки" в контексте древнеримской монетной чеканки. Контрмаркировка предполагала добавление отдельных символов, букв или цифр на существующие монеты, метод, который использовался для подтверждения или изменения их стоимости. Эта практика обычно осуществлялась властями или частными лицами с целью регулирования денежного обращения, особенно в периоды денежной нестабильности.

Контрмаркировка служила альтернативой переплавке или отзыву монет, эффективно продлевая срок их жизни. Открытие монет с контрмаркировкой дает археологам ценную информацию об историческом контексте римской монетной чеканки, особенно в отношении периодов, обозначенных денежной нестабильностью. В случае с монетами, найденными в Грузии, они являются свидетельством движения Legio X Fretensis.

Знак Legio X Fretensis с цифрой X, вписанной в круг, на антиохийской монете, найденной в Апсаросе Фото: naukawpolsce

Эта история начинается около 70 года нашей эры во время осады Иерусалима. Legio X Fretensis вместе с V Macedonica, XII Fulminata и XV Apollinaris осадили Святой город, в результате чего был разрушен Второй Храм. Впоследствии легион X Fretensis сыграл ведущую роль в штурме Геродия и участвовал в знаменитой осаде Масады, одного из последних бастионов сопротивления.

Исторические тексты документируют присутствие Legio X Fretensis в различных местах, включая Иудею (20 г. до н. э.), Сирию (6-66 гг. н. э.), Иерусалим (73 г. н. э. — конец 3 в. н. э.) и Айлу (конец 3 в. н. э.). Когда археологи в Грузии проанализировали монеты, они начали осознавать значение своего открытия.

Большинство монет происходили из сирийской Антиохии и Иудеи и имели четкие контрмарки. Доктор Яворский с факультета археологии Варшавского университета подтвердил, что символы и буквы на контрмарках безошибочно связаны с Legio X Fretensis.

Доктор Яворский предполагает, что они, вероятно, происходят из сокровищницы Иудеи. Предполагают, что после разграбления Иерусалима легион X Fretensis перевез монетный клад в римский форт Апсарос. Отсутствие местных монетных дворов в Апсаросе позволяет предположить, что легионеры использовали собственные монеты с контрмарками для повседневных транзакций, таких как покупка хлеба и вина.

Исследователь предполагает, что монеты были перевезены во время кампании легиона против парфян, которая состоялась в начале 2 века нашей эры, во времена правления императора Траяна. Legio X Fretensis сыграл ключевую роль в амбициозном стремлении императора Траяна расширить римские территории, что предполагало покорение Парфянской империи, древнего доминиона, охватывающего современный северо-восточный Иран, восточный Ирак и часть Туркменистана.

Несмотря на значительные трудности, 10-й легион победил в нескольких важных битвах с парфянами. Их победы, объясняемые их знаменитой дисциплиной и тактической смекалкой, обеспечили им место в военной истории как одной из самых знаковых римских боевых групп.

Новонайденные доказательства их передвижений, представленные монетами, имеют огромное значение для археологии, позволяя глубже понять их выдающиеся подвиги.

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