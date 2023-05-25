Редкие скульптуры римских богов обнаружили в римской бане в Карлайле: археологи поражены (фото)

Команда археологов-волонтеров совершила удивительное открытие во время недавних раскопок в римской бане Карлайлского крикетного клуба, обнаружив редкие скульптуры римских богов, скрытые на протяжении веков.

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Археологи-волонтеры наткнулись на пару редких скульптур, представляющих римских божеств. Эти хорошо сохранившиеся артефакты из песчаника, которые, как считают, происходят примерно с 200 года нашей эры, найдены на краю бывшей римской дороги, прилегающей к валу Адриана. Скульптуры, поднимающиеся на удивительную высоту 3,5-4,5 метра, были неотделимыми частями больших, полноценных фигур, пишет BBC News.

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Ведущий археолог Фрэнк Джикко выразил свое удивление, назвав скульптуры "уникальными и бесценными". Открытие этих чрезвычайных находок пополнило коллекцию из более чем 1 000 артефактов, обнаруженных на этом месте с 2021 года, которая включает керамику, оружие, монеты и полудрагоценные камни. Некоторые из этих находок признаны имеющими "международное значение". Однако масштабы этой недавней находки превосходят все, с чем сталкивался Джикко за свою тридцатилетнюю карьеру археолога.

Джикко признал, что во время раскопок бань обычно находят фигурки, скульптуры такого масштаба встречаются крайне редко. На самом деле, такие случаи почти не задокументированы в Британии, и, вероятно, насчитывают не более нескольких примеров. Находка не только увлекла волонтеров, участвующих в проекте, но и вызвала энтузиазм среди опытных профессионалов, что свидетельствует о ее исключительном характере.

Скульптуры, поднимающиеся на удивительную высоту 3,5-4,5 метра, были неотделимыми частями больших, полноценных фигур Фото: STUART WALKER PHOTOGRAPHY/PA WIRE

Проект раскопок под названием "Uncovering Roman Carlisle" — это совместная работа Ворделла Армстронга, Камберлендского совета и Карлайлского крикетного клуба. Он получил финансовую поддержку, что позволило продолжить исследование этого места. В январе во время раскопок было обнаружено более 30 полудрагоценных камней, что еще больше повысило историческую ценность этого места.

Кульминацией восьмилетних археологических исследований станет выставка, которая состоится в следующем году в известном Британском музее в Лондоне. На выставке представят великолепные экспонаты, найденные во время предварительных раскопок, что позволит получить полное представление о богатом римском наследии Карлайла.

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