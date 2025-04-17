Такой только один: на Сицилии нашли самый старый в мире лекционный зал

Во время недавних раскопок в городе Агридженто на южном побережье острова Сицилии археологи обнаружили большой лекционный зал, который проливает свет на древние образовательные практики. Это помещение II века до н. э., рассчитанное на размещение около 200 человек, ныне считается древнейшей гимназией в античном мире.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Команду, которая проводила раскопки, возглавляли доктор Моника Трюмпер и доктор Томас Лаппи из Свободного университета Берлина. Их работа была сосредоточена на остатках гимназии Агридженто — учебного центра, где когда-то юноши готовились физически и интеллектуально к гражданской жизни.

Уникальный по своим масштабам комплекс включает 200-метровые дорожки для бега и огромный бассейн, что делает его самым масштабным сооружением такого рода в западном Средиземноморье.

Во время раскопок исследователи также нашли две большие каменные глыбы с надписями на греческом языке. Они касаются гимнасиарха — чиновника, ответственного за гимназию — и описывают, как состоятельный гражданин профинансировал ремонт крыши аподитерия, раздевалки гимназии.

Лекционный зал соединяется с большей прямоугольной комнатой размером 11 на 23 метра, обставленной каменными скамейками. Это помещение, вероятно, использовалось для академических и культурных мероприятий, таких как занятия, представления и интеллектуальные соревнования.

По мнению исследователей, архитектурная планировка свидетельствует о целостном подходе к развитию молодежи — сочетание физической тренировки с умственным обучением. Надписи, датированные концом I в. до н. э., подтверждают, что даже во времена римского господства греческий язык, обычаи и образовательные традиции активно сохранялись.

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Наконец нашли: археологи раскопали античное сооружение, которое искали десятилетиями

Это открытие свидетельствует о важности интеллектуального и физического воспитания в античном обществе. Оно открывает редкое окно в то, как такие города, как Агридженто укрепляли свою идентичность даже в условиях политических изменений.

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