Такий тільки один: на Сицилії знайшли найстаріший у світі лекційний зал

Під час нещодавніх розкопок в місті Агрідженто на південному узбережжі острова Сицилії археологи виявили велику лекційну залу, яка проливає світло на давні освітні практики. Це приміщення II століття до н. е., розраховане на розміщення близько 200 осіб, нині вважається найдавнішою гімназією в античному світі.

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Про це пише Heritage Daily.

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Команду, яка проводила розкопки, очолювали доктор Моніка Трюмпер і доктор Томас Лаппі з Вільного університету Берліна. Їх робота була зосереджена на залишках гімназії Агрідженто — навчального центру, де колись юнаки готувалися фізично та інтелектуально до громадянського життя.

Унікальний за своїми масштабами комплекс включає 200-метрові доріжки для бігу і величезний басейн, що робить його наймасштабнішою спорудою такого роду в західному Середземномор'ї.

Під час розкопок дослідники також знайшли дві великі кам'яні брили з написами грецькою мовою. Вони стосуються гімнасіарха — чиновника, відповідального за гімназію — і описують, як заможний громадянин профінансував ремонт даху аподітерію, роздягальні гімназії.

Лекційна зала з'єднується з більшою прямокутною кімнатою розміром 11 на 23 метри, обставленою кам'яними лавками. Це приміщення, ймовірно, використовувалося для академічних і культурних заходів, таких як заняття, вистави та інтелектуальні змагання.

На думку дослідників, архітектурне планування свідчить про цілісний підхід до розвитку молоді — поєднання фізичного тренування з розумовим навчанням. Написи, датовані кінцем I ст. до н. е., підтверджують, що навіть за часів римського панування грецька мова, звичаї та освітні традиції активно зберігалися.

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Це відкриття свідчить про важливість інтелектуального та фізичного виховання в античному суспільстві. Воно відкриває рідкісне вікно в те, як такі міста, як Агрідженто зміцнювали свою ідентичність навіть в умовах політичних змін.

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