Самый богатый модный дом железного века: в нем делали одежду только одного цвета

Поселение на территории современного Израиля на протяжении столетий было центром по производству пурпурной краски, которая была одним из самых ценных товаров древнего мира. В то время ее получали из морских улиток.

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Об этом пишет New Scientist.

В древние времена цвет, известный как тирский пурпур, использовался для окраски шерстяных тканей и особенно ценился элитой средиземноморских общин железного века. До сих пор археологи не могли найти доказательств масштабного производства этого редкого и высоко ценимого красителя.

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С 1100 г. до н. э. примерно до 900 г. до н. э. Тель-Шикмона была небольшой финикийской рыбацкой деревней, где пурпурная краска производилась в небольших масштабах. Затем, когда Израильское царство начало расширяться, это место было преобразовано "из рыбацкой деревни в укрепленный центр производства пурпурной краски", говорит Голан Шалви из Чикагского университета.

Ученый со своей командой обнаружил остатки окрашенных краской чанов, каждый из которых мог вмещать 350 л жидкости. Всего было обнаружено 176 артефактов, связанных с производством пурпурной краски, в том числе 135 окрашенных пурпурной краской предметов.

Редкая краска собиралась из морских улиток из семейства Muricidae, которые могут выделять слизь для защиты и убийства добычи.

"Слизь улиток представляет собой слегка зеленоватую жидкость, которая становится пурпурной при контакте с воздухом. Однако для того, чтобы превратить ее в настоящий краситель — тот, который химически связывается с текстилем, — ее необходимо переработать в раствор с помощью сложной серии химических этапов", — объясняет ученый.

По мнению исследователей, Тель-Шикмона – это единственное место во всем мире, где были найдены доказательства по-настоящему масштабного производства пурпурной краски.

Отмечается, что производство пошло на спад после падения Израильского царства около Тель-Шикмона. После ассирийцы захватили деревню, возобновив производство краски. Около 600 г. до н. э., когда вавилоняне завоевали регион, производство красителей в Тель-Шикмоне было заброшено.

"Это был промышленный объект на протяжении большей части железного века, без монументальной архитектуры или какой-либо особой красоты или элегантности. Я представляю это место очень вонючим — особенно для современного носа — поскольку процесс производства источал ужасный запах. Я представляю себе шерстяные руна, окрашенные в разные оттенки, которые сохли снаружи и внутри зданий, что могло придать месту пурпурно-красновато-синий оттенок", — рассказывает Шалви.

Напомним, ученые выяснили, что железо из Иберийского клада старше начала железного века. Исследователи наконец-то раскрыли тайну двух необычных артефактов из золотого клада "Сокровища Велены".