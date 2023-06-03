От покемонов до "Игры престолов": ученые рассказали, как драконы захватили все культуры и цивилизации

Драконы известны во всем мире, появляясь в мифологиях Европы, Азии, Африки и Америки. Несмотря на то, что эти существа никогда не существовали, их можно обнаружить буквально повсюду. Теории предполагают, что они возникли на основе неправильно интерпретированных окаменелостей или наших первоначальных инстинктов.

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Драконы сумели вплестись в гобелен мифологий всего мира, преодолев географические границы и пленив воображение разных цивилизаций. Эти легендарные существа с их жилистыми телами рептилий, острыми когтями и пронзительным взглядом оставили неизгладимый след в коллективной человеческой психике, пишет IFLScience.

Но почему, несмотря на то, что драконы не существуют в реальности, они стали сквозной темой в нарративах многочисленных культур?

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Начнем с того, что было бы упрощено предположить, что все драконы одинаковы. В летописях средневековой Европы драконы выглядят огнедышащими, ящерообразными зверями, украшенными крепким панцирем, летучими крыльями и угрожающими рогами.

Часто изображаемые как злобные существа, эти европейские драконы становятся центральными фигурами в фольклоре, где речь идет об отважных героях, побеждающих грозных созданий, чтобы унести их сокровища или освободить охваченные террором королевства. Даже в европейских изображениях драконов существует богатая палитра разнообразия.

В восточноазиатских легендах драконы играют несколько иную роль. Часто проникнуты мистическим ореолом, они символизируют власть, силу и удачу. Тяньлун, "небесный дракон" китайской культуры, является известным примером, который, как считается, дрейфует среди облаков, охраняя небеса.

Мезоамериканская цивилизация чтит божество, известное как Кетцалькоатль, означающее "пернатый змей". Это драконообразное существо занимает ведущее место в их духовных верованиях, ему приписывают фундаментальную роль в создании человечества.

Несмотря на существующие различия, удивительное сходство между этими мифологическими зверями становится очевидным, если учесть географическую обособленность и ограниченный культурный обмен между этими цивилизациями при зарождении их мифов.

Различные теории пытаются объяснить эту конвергенцию легенд о драконах. Адриен Майор, классический фольклорист и историк древней науки из Стэнфордского университета, предполагает, что древние люди, наталкиваясь на окаменелости вымерших существ, невольно вызывали в воображении мифических созданий. Нетрудно представить, как можно встретить останки устрашающего тиранозавра Рекса и принять его за грозное существо, похожее на дракона.

Другая гипотеза утверждает, что драконы — это архетип, глубоко укорененный в человеческой психике. В своей книге "Инстинкт дракона" антрополог доктор Дэвид Э. Джонс из Университета Центральной Флориды утверждает, что распространенность мифов о драконах обусловлена эволюционным развитием нашего ментального отпечатка угрожающих хищников.

Джонс утверждает, что дракон охватывает мотивы, которых наши ранние предки врожденно опасались в диких животных. Итак, наше воображение соединило эти грозные черты крокодилов, змей, хищных птиц и больших кошачьих, выковав архетипное существо, резонирующее с нашими первобытными инстинктами.

Какова бы ни была причина вездесущности этого мифа, драконы, безусловно, крепко держат власть над нашим коллективным сознанием. На протяжении тысячелетий эти фантастические существа остаются увлекательными сюжетами, населяя страницы любимых художественных произведений, таких как "Хоббит" и серия о Гарри Поттере, а также очаровывая аудиторию через популярные медиа, такие как "Игра престолов" и покемоны.

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