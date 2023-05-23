Драконово дерево. Легенда о Каине и Авеле живет на этом неспокойном острове и сегодня

На острове Сокотра мифическое Драконово дерево сочится багровым соком и обитают редкие виды животных. Однако на фоне гражданской войны в Йемене и влияния ОАЭ их дом оказался на перекрестке конфликтов.

Related video

Расположенная примерно в 340 километрах от побережья Йемена в Индийском океане, Сокотра является самобытным и удивительным местом. Сокотра — это архипелаг из четырех островов, крупнейшим из которых является одноименный архипелагу, пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Этот остров может похвастаться беспрецедентным изобилием биоразнообразия, на нем обитают многочисленные виды, которые больше нигде на Земле не встречаются. По данным ЮНЕСКО, 37 процентов из 825 видов растений, 90 процентов видов рептилий и 95 процентов видов сухопутных улиток обитают исключительно на Сокотре.

Среди очаровательных обитателей Сокотры — Драконово дерево, необычный экземпляр, отличающийся необычным внешним видом и багровым соком, который стекает по его стволу, напоминая капли крови.

На Сокотре легенды переплетаются с реальностью, поскольку, согласно некоторым преданиям, именно здесь родились Каин и Авель, сыновья Адама и Евы, которые были изгнаны из Эдемского сада. Согласно местному фольклору, Драконово дерево появилось, когда Каин совершил первый в мире акт братоубийства, заставив кровь своего брата Авеля просочиться в почву, тем самым питая рост этого дерева.

Несмотря на свой относительно удаленный статус, Сокотра не застрахована от глобальных последствий изменения климата. Исследование, проведенное в 2007 году, показало, что в течение этого столетия популяция деревьев с кровью дракона может сократиться почти наполовину из-за растущей засушливости острова.

Известное как Дам аль-Ахавайн на арабском языке, что означает "кровь двух братьев", Драконово дерево придает Сокотре ее названию происхождение от арабского "suqs qutra", что означает "рынок драконьей крови". Получив такие прозвища, как "жемчужина Аденского залива" или "Галапагос Индийского океана", остров пользуется своей репутацией природного великолепия.

Тем не менее, этот райский уголок сталкивается с опасными проблемами. Исторически принадлежавшая Йемену, Сокотра в последнее время оказалась втянута в сферу влияния Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В 2018 году военные силы ОАЭ были направлены на остров в рамках продолжающейся интервенции под руководством Саудовской Аравии в гражданскую войну в Йемене.

Фактически вторгшись на Сокотру и установив политический контроль, ОАЭ столкнулись с обвинениями в том, что они планируют превратить остров в "постоянный военный форпост и курорт для отдыха". Кроме того, критики утверждали, что эмиратцы пытались тайно вывезти с острова охраняемую флору и фауну по нераскрытым мотивам.

В конце концов, в 2020 году, после нескольких лет сложных политических маневров, власть над Сокотрой перешла к Южному переходному совету, поддерживаемому ОАЭ.

Оказавшись в эпицентре затянувшегося йеменского кризиса, Сокотра оказалась в неудобном положении, не видя никакого решения.

Тем не менее проблески надежды остаются. Несмотря на все невзгоды, выпавшие на долю Сокотры и ее культового Драконового дерева, продолжаются усилия по сохранению острова, направленные на то, чтобы сохранить его необыкновенное богатство для будущих поколений.

Ранее Фокус писал, почему Всемирный потоп — первое ИПСО в истории человечества и при чем здесь Вавилон.

А также мы рассказывали об обнаруженных артефактах, связанных с потерянным королевством из мифов. Его можно сравнить с затонувшей Атлантидой.