Придумали в Вавилоне. Всемирный потоп – первое ИПСО в истории человечества

Ученые подробнее изучили древние мифы о потопе в Вавилоне и библейскую историю о Ноевом ковчеге, чтобы выявить удивительные параллели и интригующие различия, которые формируют наше понимание этих легендарных событий.

Related video

В области древних повествований о потопе Ноев ковчег, вероятно, является самой известной историей, но это лишь один из многих, описывающих катастрофический потоп, посланный божеством для уничтожения цивилизации. В этой истории есть не просто семь, а восемь фундаментальных сюжетов: преодоление монстра, превращение лохмотья в богатство, поиски, путешествие и возвращение, комедия, трагедия, возрождение — и религиозные люди, избегающие божественного возмездия, строя огромное судно, пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Один из таких ранних мифов рассказывает о вавилонском боге Эа, который вызвал потоп, уничтоживший все человечество, за исключением Утнапиштима и его родственников, которые нашли убежище на борту ковчега, кишащего различными видами животных. Это может показаться знакомым, и это действительно так: вавилонская история, записанная на глиняных табличках, датируемых 3 000 годами и являющихся частью "Эпоса о Гильгамеше", как полагают, повлияла на библейскую интерпретацию.

Однако, по словам доктора Мартина Уортингтона из Кембриджского университета, которые он подробно изложил в своей книге "Двойственность Эа в потопе Гильгамеша", существуют значительные расхождения в процессе загрузки ковчега.

Доктор Уортингтон, ассириолог, специализирующийся на вавилонской, ассирийской и шумерской литературе, грамматике и медицине, тщательно исследовал девятистрочное послание Эа, выгравированное на этих древних табличках. Его анализ привел его к выводу, что вавилонский народ был обманом вынужден строить ковчег богом Эа.

"По сути, Эа применяет стратегию обмана, используя ложную информацию. Он поручает вавилонскому Ною, которого называют Утнапишти, заверить свой народ, что если они помогут ему в строительстве ковчега, то еда сойдет с небес", — пояснил Уортингтон после публикации книги в 2019 году.

Девятистрочное послание Эа — это хитрость: последовательность звуков, которые можно интерпретировать кардинально по-разному, вроде английских фраз "мороженое" (icecream) и "я кричу" (I scream).

Хотя послание Эа, кажется, обещает большое количество пищи, его скрытый смысл служит предупреждением о надвигающемся потопе. "Как только ковчег будет готов, Утнапиштима и его семья отправляются в него вместе с множеством животных, таким образом, пережив потоп. Все остальные погибают. Эта ранняя сказка, действие которой происходит в мифические эпохи, знаменует собой начало информационных манипуляций и языкового обмана. Возможно, это древнейший известный пример дезинформации или "фейковых новостей", — рассказывает исследователь.

Суть обманчивой схемы заключается в двух строках, которые можно интерпретировать по-разному:

"ina šēr(-)kukkī" и "ina lilâti ušaznanakkunūši šamūt kibāti"

Позитивный перевод Уортингтона передает послание к людям, что "на рассвете будут лепешки кукку, а вечером на вас прольется ливень пшеницы". Однако существует несколько негативных интерпретаций этого же предложения. Уортингтон предполагает, что их также можно понимать как:

"Через чары, через демонов ветра он обрушит на вас дождь, обильный, как пшеничное зерно" и "на рассвете на вас сойдет тьма, а за ней прольется дождь, густой, как пшеничное зерно".

По сути, в мифе люди столкнулись с буквальным сценарием "пирог или смерть" и ошибочно интерпретировали его как пирог. Они охотно помогали Утнапиштиму загружать ковчег животными, но в результате сами погибли утонув.

"Эа, несомненно, мастер слова, способный сжать несколько одновременных значений в одном двусмысленном высказывании, — утверждает Уортингтон, — По сути, это игра слов, где ошибочная интерпретация привела к гибели всего человечества, за исключением одной семьи."

Кроме очевидного сходства между этими сказками, мотивация богов в мифе о Гильгамеше отличается от библейской.

"Вавилонские божества полагаются на человеческую помощь для своего выживания, — отмечает Уортингтон. — Если бы человечество было уничтожено, боги погибли бы от голода. Бог Эа манипулирует языком и обманывает людей, чтобы достичь своих собственных интересов. Параллелей с современностью — множество!".

Ранее Фокус рассказывал об обнаруженных артефактах, связанных с потерянным королевством из мифов. Его можно сравнить с затонувшей Атлантидой.

А также мы писали о квитанции в возрасте 2 тысяч лет. В Иерусалиме нашли древний чек, отчеканенный на камне. Надпись на ней служит старинной распиской, дающей ценную информацию о финансовых операциях жителей города в раннеримский период.