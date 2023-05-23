Вигадали у Вавилоні. Всесвітній потоп – перше ІПСО в історії людства

Науковці детальніше вивчили стародавні міфи про потоп у Вавилоні та біблійну історію про Ноїв ковчег, щоб виявити дивовижні паралелі та гостроцікаві відмінності, які формують наше розуміння цих легендарних подій.

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У сфері стародавніх оповідей про потоп Ноїв ковчег, ймовірно, є найвідомішою історією, але це лише одна з багатьох, що описують катастрофічний потоп, посланий божеством для знищення цивілізацію. У цій історії є не просто сім, а вісім фундаментальних сюжетів: подолання монстра, перетворення лахміття на багатство, пошуки, подорож і повернення, комедія, трагедія, відродження — і релігійні люди, які уникають божественної відплати, будуючи величезне судно, пише IFLScience.

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Один із таких ранніх міфів розповідає про вавилонського бога Еа, який накликав потоп, що знищив усе людство, за винятком Утнапіштіма та його родичів, які знайшли притулок на борту ковчега, що кишів різноманітними видами тварин. Це може здатися знайомим, і це дійсно так: вавилонська історія, записана на глиняних табличках, що датуються 3 000 роками і є частиною "Епосу про Гільгамеша", як вважають, вплинула на біблійну інтерпретацію.

Однак, за словами доктора Мартіна Вортінгтона з Кембриджського університету, які він детально виклав у своїй книзі "Двоїстість Еа у потопі Гільгамеша", існують значні розбіжності в процесі завантаження ковчега.

Доктор Вортінгтон, ассиріолог, що спеціалізується на вавилонській, ассірійській та шумерській літературі, граматиці та медицині, ретельно дослідив дев'ятирядкове послання Еа, викарбуване на цих стародавніх табличках. Його аналіз привів його до висновку, що вавилонський народ обманом заставив будувати ковчег бог Еа.

"По суті, Еа застосовує стратегію обману, використовуючи неправдиву інформацію. Він доручає вавилонському Ною, якого називають Утнапіштім, запевнити свій народ, що якщо вони допоможуть йому в будівництві ковчега, то їжа зійде з небес", — пояснив Вортінгтон після публікації книги в 2019 році.

Дев'ятирядкове послання Еа — це хитрість: послідовність звуків, які можна інтерпретувати кардинально по-різному, на кшталт англійських фраз "морозиво" (icecream) та "я кричу" (I scream).

Хоча послання Еа, здається, обіцяє велику кількість їжі, його прихований сенс служить попередженням про потоп, що насувається. "Як тільки ковчег буде готовий, Утнапіштім і його сім'я відправляються в нього разом з безліччю тварин, у такий спосіб переживши потоп. Всі інші гинуть. Ця рання казка, дія якої відбувається в міфічні епохи, знаменує собою початок інформаційних маніпуляцій та мовного обману. Можливо, це найдавніший відомий приклад дезінформації або "фейкових новин"". — розповідає дослідник

Суть оманливої схеми полягає у двох рядках, які можна інтерпретувати по-різному:

"ina šēr(-)kukkī" та "ina lilâti ušaznanakkunūši šamūt kibāti"

Позитивний переклад Вортінгтона передає послання до людей, що "на світанку будуть коржі кукку, а ввечері на вас проллється злива пшениці". Однак існує кілька негативних інтерпретацій цього ж речення. Вортінгтон припускає, що їх також можна розуміти як:

"Через чари, через демонів вітру він обрушить на вас дощ, рясний, як пшеничне зерно" і "на світанку на вас зійде темрява, а за нею проллється дощ, густий, як пшеничне зерно".

По суті, в міфі люди зіткнулися з буквальним сценарієм "пиріг або смерть" і помилково інтерпретували його як пиріг. Вони охоче допомагали Утнапіштіму завантажувати ковчег тваринами, але зрештою самі загинули, потонувши.

"Еа, безсумнівно, майстер слова, здатний стиснути кілька одночасних значень в одному двозначному висловлюванні, — стверджує Вортінгтон. — По суті, це гра слів, де помилкова інтерпретація призвела до загибелі всього людства, за винятком однієї сім'ї"

Окрім очевидної схожості між цими казками, мотивація богів у міфі про Гільгамеша відрізняється від біблійної.

"Вавилонські божества покладаються на людську допомогу для свого виживання, — зазначає Вортінгтон. — Якби людство знищили, боги загинули б від голоду. Бог Еа маніпулює мовою і обманює людей, щоб досягти своїх власних інтересів. Паралелі з сучасністю — безліч!".

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