Квитанція віком 2 тисячі років. У Єрусалимі знайшли древній чек, викарбуваний на камені

Заглиблюючись у минуле, археологи натрапили на дивовижний артефакт — кам'яну плиту, на якій викарбувані івритські імена та числа. Напис на ній слугує стародавньою розпискою, що дає цінну інформацію про фінансові операції мешканців міста в ранньоримський період.

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У Місті Давида, на території Національного парку "Єрусалимські стіни", під час нещодавніх розкопок, проведених Ізраїльським управлінням старожитностей, виявлено чудову знахідку — фрагмент кам'яної таблички з 2 000-річним написом на івриті. Напис, що складається з семи частково збережених рядків, очевидно, створений з фінансовою метою, пише Israel National News.

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Серед частково збережених івритських імен та символів, що позначають числа, в одному рядку видно кінець імені "Шимон", за яким слідує івритська літера "мем". В інших рядках цифри супроводжуються економічними показниками, позначеними івритською літерою mem (скорочення від ma'ot, що означає "гроші") або літерою resh (скорочення від reva'im, що означає "чверті").

Згідно зі статтею, опублікованою Нахшоном Шантоном, директором розкопок від імені Управління старожитностей Ізраїлю, та епіграфістом професором Естер Ешель з Університету Бар-Ілан, чотири такі написи на івриті раніше задокументували в Єрусалимі та Бет-Шемеші.

Ці написи, як і нововідкритий, відображають імена та числа, висічені на кам'яних плитах, і датуються ранньоримським періодом. Однак цей напис унікальний, знайдений у межах Єрусалиму в той час.

Дослідники дійшли висновку, що напис викарбуваний на кам'яній плиті за допомогою гострого інструменту. Спочатку плита слугувала оссуарієм (поховальною скринею), яку широко використовували в Єрусалимі та Юдеї між 37 р. до н. е. та 70 р. н. е., тобто в ранньоримський період. Хоча оссуарії зазвичай знаходять у могилах за межами міста, їхня присутність у межах міста вказує на можливість місцевої торгівлі в майстернях чи крамницях.

Ця гостроцікава знахідка з'явилася на нижній міській площі вздовж Паломницької дороги, приблизно 600-метрового шляху, що з'єднує міську браму і Сілоамську купіль на півдні Міста Давида з воротами Храмової гори і Другого Храму. У стародавні часи ця дорога була головною магістраллю Єрусалиму. Відкриття доповнює інші знахідки в цьому районі, підтверджуючи його комерційний характер.

Кам'яну табличку з написом витягли з тунелю, розкопаного наприкінці 19 століття британські археологи Блісс і Дікі, які працювали вздовж Степової вулиці. Хоча напис не мав оригінального археологічного контексту, його датування ранньоримським періодом було можливим на основі типу шрифту, характеристик кам'яної плити та схожості з сучасними написами.

На думку дослідників, цей простий предмет дає уявлення про повсякденне життя мешканців міста 2 000 років тому. Хоча список імен і цифр може спочатку здатися буденним, той факт, що розписки використовувалися в комерційних цілях, як і сьогодні, і що така розписка збереглася, є рідкісним і приємним відкриттям, яке дозволяє зазирнути в повсякденне життя священного міста Єрусалиму.

Сантон і професор Ешель стверджують, що поєднання збереженого архітектурного простору величезної брукованої площі разом з віднайденими невеликими артефактами, такими як вимірювальна таблиця і новий напис, дозволяє реконструювати фрагменти цієї чудової археологічної головоломки. Кожен шматочок інформації, особливо стародавній напис, додає цікавий вимір до історії міста.

Це чудове відкриття на Паломницькій дорозі відкриває ще одну грань єврейського життя в Єрусалимі 2 000 років тому.

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