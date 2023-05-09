Виклик історії: пара дослідників змогла розшифрувати давно втрачену рідну мову

Дослідники зробили чудові відкриття про стосунки між іспанськими колонізаторами та народом тімукуа, проливаючи нове світло на історію корінних американців південного сходу.

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Алехандра Дубковська вирішила зосередитися на культурі корінних народів Америки. Її професори сказали їй, що вивчення мов корінних народів не є необхідним, оскільки більшість доколумбових культур не залишила письмових записів, а ті, що залишили, наприклад, ацтеки та мая, мали ієрогліфічні системи, які мало що розкривають про розмовну мову. А проте дослідниця не зупинилася і натомість вирушила до Берклі, щоб віднайти відсутні фрагменти, пише Smithsonian Magazine.

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Після знайомства з Аароном Бродвеллом вона знайшла шматочки пазла, які шукала. Бродвелл — експерт із корінних мов південного сходу Америки, зокрема чокто, що належать до родини маскогі. Його найважливішим проєктом стало розшифрування мови народу тімукуа, непов'язаної з жодною іншою відомою мовою.

Коли іспанські колонізатори прибули в 16 столітті, тімукуа вважалася найпоширенішою мовою на значних територіях Флориди та Джорджії. Однак протягом двох століть, до моменту здобуття незалежності США, всіх її носів поневолили, вбили хвороби або поглинули інші мовні групи.

Попри своє зникнення, тімукуа залишила після себе собі слід, ставши першою мовою корінних народів у межах сучасних кордонів США, зафіксованою на письмі, хоча й з використанням латинського алфавіту.

Відкриття Дубковської та Бродвелла кидають виклик звичному уявленню про те, як мова тімукуа записана. Згідно з традиційною історією, францисканський місіонер Франциско Пареха переписав мову тімукуа латинським алфавітом.

Однак новий наратив, виявлений дослідниками, показує, що сам народ тімукуа відіграв життєво важливу роль у створенні перших текстів своєю мовою.

Іспаномовні тексти наповнені навідними запитаннями, сформульованими так, що традиції тімукуа — це гріховні забобони. Однак не всі питання перекладені дослівно.

Сторона тімукуа перефразовує запитання францисканців у значно менш осудливі способи. Це переконливо свідчить про те, що члени спільноти тімукуа були тими, хто писав ці переклади латинським алфавітом.

Фахівці збирали перший повний онлайн-словник тімукуа приблизно з 2000 року за допомогою аспірантів і комп'ютерних програм, які можуть шукати закономірності в граматиці і значенні. Разом вони зробили низку дивовижних відкриттів про мову, її народ та історію.

Їхня робота сприяла кращому розумінню народу тімукуа та їхньої ролі в записі їхньої мови. Співпраця вчених показала, що традиційний наратив про колонізацію та транскрипцію мови не зовсім повним, і що важливо враховувати роль корінних громад у формуванні їхньої власної історії.

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