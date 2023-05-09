Вызов истории: пара исследователей смогла расшифровать давно утраченный родной язык

Исследователи совершили великолепные открытия об отношениях между испанскими колонизаторами и народом тимукуа, проливая новый свет на историю коренных американцев юго-востока.

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Алехандра Дубковская решила сосредоточиться на культуре коренных народов Америки. Ее профессора сказали ей, что изучение языков коренных народов не является необходимым, поскольку большинство доколумбовых культур не оставило письменных записей, а оставшиеся, например, ацтеки и мая, имели иероглифические системы, мало раскрывающие о разговорном языке. Однако исследовательница не остановилась и направилась в Беркли, чтобы найти недостающие фрагменты, пишет Smithsonian Magazine.

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После знакомства с Аароном Бродвеллом она нашла искавшие кусочки пазла. Бродвелл — эксперт по коренным языкам юго-востока Америки, в частности чокто, принадлежащие к семейству маскоги. Его важнейшим проектом стало расшифровка языка народа тимукуа, не связанного ни с каким другим известным языком.

Когда испанские колонизаторы прибыли в 16 веке, тимукуа считалась самым распространенным языком на значительных территориях Флориды и Джорджии. Однако в течение двух веков, к моменту обретения независимости США, всех его носителей поработили, убили болезни или поглотили другие языковые группы.

Несмотря на свое исчезновение, тимукуа оставила после себя след, став первым языком коренных народов в пределах современных границ США, зафиксированным на письме, хотя и с использованием латинского алфавита.

Открытие Дубковской и Бродвелла бросают вызов привычному представлению о том, как язык тимукуа записан. Согласно традиционной истории, францисканский миссионер Франциско Пареха переписал язык тимукуа по латинскому алфавиту.

Однако новый нарратив, обнаруженный исследователями, показывает, что сам народ тимукуа сыграл жизненно важную роль в создании первых текстов на своем языке.

Испаноязычные тексты наполнены наводящими вопросами, сформулированными так, что традиции тимукуа — это греховные предрассудки. Однако не все вопросы переведены дословно.

Сторона тимукуа перефразирует вопросы францисканцев значительно менее осуждающими способами. Это убедительно свидетельствует о том, что члены сообщества тимукуа были теми, кто писал эти переводы по латинскому алфавиту.

Специалисты собирали первый полный онлайн словарь тимукуа примерно с 2000 года с помощью аспирантов и компьютерных программ, которые могут искать закономерности в грамматике и значении. Вместе они сделали ряд удивительных открытий о языке, его народе и истории.

Их работа способствовала лучшему пониманию народа тимукуа и их роли в записи их языка. Сотрудничество ученых показало, что традиционный нарратив о колонизации и транскрипции языка не совсем полным, и что важно учитывать роль коренных общин в формировании их собственной истории.

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