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Технологии и наука

Взломали древний код: исследователи и ИИ расшифровали месопотамские клинописные тексты (фото)

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Фото: Akkadian language inscription on the obelisk of Manishtushu-Wikipedia | Чрезвычайное достижение сделали израильские специалисты, создавшие программу, способную расшифровать древний язык — аккадский, одну из самых древних известных письменных систем, созданных в древней Месопотамии

Исследователи добились значительного успеха, создав модель искусственного интеллекта, выполняющую перевод на уровне среднестатистического машинного перевода с одного современного языка на другой.

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Чрезвычайное достижение сделали израильские специалисты, создавшие программу, способную расшифровать древний язык — аккадский, одну из самых древних известных письменных систем, созданных в древней Месопотамии. Исследователи из Тель-Авивского университета (TAU) и Университета Ариэля применили свой опыт в ассириологии, чтобы понять сложные и загадочные клинописные тексты, пишет Arkeonews.

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Теперь, используя возможности искусственного интеллекта (ИИ), команде удалось создать модель, которая может выполнять автоматический и точный перевод с аккадского языка, написанного клинописью, на английский.

Исследователи обучили две версии модели ИИ. Одна версия переводит аккадский язык с клинописных знаков латинской графики, а другая — со знаков Юникода.

Результаты исследования впечатляют: версия модели с латинской транслитерацией набрала 37,47 балла по критерию Best Bilingual Evaluation Understudy 4 (BLEU4), что сравнимо со средним машинным переводом с одного современного языка на другой. Это немалый подвиг, учитывая культурный разрыв в более чем 2 000 лет при переводе древнего аккадского языка.

Израильские эксперты, древний язык, дешифровка, модель искусственного интеллекта, аккадский язык, клинопись, английский язык, ассириология, месопотамские тексты, BLEU4, PNAS Nexus, Babylonian Engine, древняя история, доступность, археология, перевод, ии Fullscreen
Эта новая технология способна произвести революцию в изучении древней истории, сделав ее более доступной и открытой для широкой аудитории
Фото: The Trustees of the British Museum

Эта новая технология способна произвести революцию в изучении древней истории, сделав ее более доступной и открытой для широкой аудитории. Команда ранее создала модель ИИ под названием "Вавилонский двигатель" в 2020 году, которая была переработана для создания этой современной модели, что, как утверждается, является улучшенной версией оригинала.

Ассирия, названная в честь бога Ашура, высшего в ассирийском пантеоне, располагалась на Месопотамской равнине, ныне современный Ирак. В 721 году до н. э. Ассирия завоевала северную часть территории нынешнего Израиля, захватив десять колен.

Еврейские изгнанники, сосуществовавшие с ассирийцами, пользовались клинописью, и известно, что археологами были найдены сотни тысяч глиняных табличек из древней Месопотамии, написанных клинописью, гораздо больше, чем может перевести ограниченное число специалистов, способных их прочитать.

Раньше Фокус рассказывал о чудесах, которые нам подарили древние месопотамцы. В частности, они изобрели первый в мире кодекс законов, часы и колесо, что навсегда изменило мир технологий.

А также ми писали о самых древних в мире шутках. Если вы думали, что современные анекдоты трудно понять, подождите, пока не услышите некоторые из самых старых, известных человечеству.