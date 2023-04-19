Непонятная и несмешная. Ученые рассказали одну из самых старых барных шуток в истории

Если вы думали, что современные анекдоты трудно понять, подождите, пока не услышите некоторые из самых старых, известных человечеству. Эти древние шутки сбивают с толку, непонятны и часто теряют смысл при переводе.

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От анекдота о жене абдерита до рыбацкой экспедиции фараона — древние шутки существуют уже много веков. Однако многие из них со временем потеряли свою изюминку, заставляя современную аудиторию чесать затылки, пишет IFLScience.

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Вы слышали анекдот о неразумном абдерите, который принял разговаривавшего с женщиной евнуха за свою жену? Когда ему сообщили, что евнухи не могут жениться, абдерит спросил: "Так она твоя дочь?". Это классика, но, как и многие древние шутки, она несколько теряется в переводе. Абдериты, например, были римским эквивалентом стереотипа "тупая блондинка".

То же можно сказать и о другой древней шутке из Египта 1600 года до н. э., звучащий так: "Как развлечь фараона, которому скучно? Спустить вниз по Нилу лодку с молодыми женщинами, одетыми только в рыболовные сети, и призвать его пойти наловить рыбы".

Возможно, в то время это было смешно, но за прошедшие 3700 лет с тех пор, как это впервые записали, юмор выветрился.

Однако, чтобы найти действительно непонятные шутки, следует вернуться еще дальше, вплоть до Древнего Шумера, на заре самой письменности. Самая древняя шутка, когда-либо записанная, происходит с тех пор и звучит так: "То, что никогда не случалось с незапамятных времен: молодая женщина не пукнула на коленях у своего мужа". Пожалуй, это не очень смешно, но шутка дает нам представление о чувстве юмора древних шумеров.

Самая старая записанная барная шутка также происходит от давних шумерских времен, и она такая же запутанная. Звучит так: "Собака заходит в бар и говорит: "Я ничего не вижу. Я открою этот".

Никто действительно не знает, что означает эта фраза. Некоторые предполагают, что глаза собаки закрыты, или что животное открывало дверь, чтобы увидеть то, чего не должно было. Другие утверждают, что шутка — это определенный каламбур или отсылка на местного политика или известную фигуру.

По словам Серины Нетт, исследовательницы из Уппсальского университета, Швеция: "Это мог быть каламбур, который мы не понимаем. Или отсылка, я не знаю, на местного политика или какую-то известную фигуру. Поэтому нам очень трудно сказать".

Фил Джонс, куратор вавилонской секции Музея археологии и антропологии Пенсильванского университета в Филадельфии, предполагает, что изюминка и основное мнение могут быть комментарием к жестокому характеру сторожевых собак, которые должны были держать волков как можно дальше от овец.

Как бы там ни было, юмор этих древних шуток может быть потерян для нас сегодня, но интересно подумать о том, что заставляло смеяться наших древних предков. Кто знает? Возможно, через 3 000 лет кто-то оглянется на наши шутки и сочтет их такими же мистическими.

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