Незрозумілий та несмішний. Вчені розповіли один із найстаріших барних жартів в історії

Якщо ви думали, що сучасні анекдоти важко зрозуміти, зачекайте, поки не почуєте деякі з найстаріших, відомих людству. Ці стародавні жарти збивають з пантелику, незрозумілі й часто губляться під час перекладу.

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Від анекдоту про дружину абдерита до рибальської експедиції фараона — стародавні жарти існують вже багато століть. Однак багато з них із часом втратили свою родзинку, змушуючи сучасну аудиторію чухати потилиці, пише IFLScience.

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Ви чули анекдот про нерозумного абдерита, який прийняв євнуха, що розмовляв з жінкою, за свою дружину? Коли йому повідомили, що євнухи не можуть одружуватися, абдерит запитав: "То вона твоя дочка?". Це класика, але, як і багато стародавніх жартів, вона дещо губиться в перекладі. Абдерити, наприклад, були римським еквівалентом стереотипу "тупа блондинка".

Те ж саме можна сказати і про інший стародавній жарт з Єгипту 1600 року до н. е., який звучить так: "Як розважити фараона, якому нудно? Спустити вниз по Нілу човен із молодими жінками, одягненими лише в рибальські сіті, і закликати його піти наловити риби".

Можливо, на той час це було смішно, але за 3700 років, що минули відтоді, як це вперше записали, гумор вивітрився.

Однак, щоб знайти справді незрозумілі жарти, варто повернутися ще далі, аж до Стародавнього Шумеру, на зорі самої писемності. Найдавніший жарт, коли-небудь записаний, походить відтоді і звучить так: "Те, що ніколи не траплялося з незапам'ятних часів: молода жінка не пукнула на колінах у свого чоловіка". Мабуть, це не дуже смішно, але жарт дає нам уявлення про почуття гумору стародавніх шумерів.

Найстаріший записаний барний жарт також походить від давніх шумерських часів, і він такий же заплутаний. Звучить так: "Собака заходить до бару і каже: "Я нічого не бачу. Я відкрию цей"".

Ніхто насправді не знає, що означає ця фраза. Дехто припускає, що очі собаки заплющені, або що тварина відчиняла двері, щоб побачити те, чого не повинна була. Інші стверджують, що жарт — це певний каламбур або відсилка на місцевого політика чи відому постать.

За словами Серіни Нетт, дослідниці з Уппсальського університету, Швеція: "Це міг бути каламбур, який ми не розуміємо. Або ж відсилка, я не знаю, на місцевого політика чи якусь відому постать. Тому нам дуже важко сказати".

Філ Джонс, куратор вавилонської секції Музею археології та антропології Пенсільванського університету у Філадельфії, припускає, що родзинка й основна думка може бути коментарем до жорстокого характеру сторожових собак, які повинні були тримати вовків якомога далі від овець.

Хай там як, гумор цих стародавніх жартів може бути втрачений для нас сьогодні, але цікаво подумати про те, що змушувало сміятися наших давніх предків. Хто знає? Можливо, через 3 000 років хтось озирнеться на наші жарти і вважатиме їх такими ж містичними.

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