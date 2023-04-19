Бюст п'яниці та веселуна. На розкопках виявили незвичайні гирі для терезів древніх людей

Сілена древні люди зображували постійно п'яним, веселим й доброзичливим лисим дідусем, товстим, як наповнений вином міх, з яким він ніколи не розлучався. Вважаться, що він є сином Гермеса (або Пана) й однієї з німф та товаришем Діоніса.

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У мальовничому містечку Кокермут, що в Англії, команда археологів відкопала дещо надзвичайне. Вони натрапили на розкішний бюст Сілена, грецького бога, відомого своїми асоціаціями з виноробством, музичною творчістю, пророчим екстазом, хмільною радістю та п'яними танцями. Сілен користувався великою повагою серед своїх прихильників і вважався найобізнанішим серед них, пише HeritageDaily.

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На багатьох зображеннях Сілен показаний у стані сп'яніння, часто потребуючи допомоги сатирів або навіть віслюка, щоб утриматись на ногах. Вважається, що в орфічних гімнах його ототожнювали з товаришем Діоніса, і це відкриття лише зміцнило це переконання.

Погруддя, яке датується 1 століттям нашої ери, виявилося гирею, яку використовували для зважування предметів на пристрої, що називався безміном. Пристрій функціонував за допомогою противаги (гирі), яка ковзала по довшій руці, врівноважуючи навантаження і показуючи вагу об'єкта. Її розмір особливо вражає, адже зазвичай такі гирі набагато менші. Щобільше, той факт, що на ній зображений Сілен, робить її ще незвичайнішою.

Едвард Догерті з Northern Archaeological Associates Ltd пояснив, що Кокермут був жвавим центром у римський період протягом 1-го і 2-го століть нашої ери, що призвело до появи фортів на Камбрійському пагорбі (Cumbrian cast), таких як сусідній римський форт Burrow Walls Roman Fort and Alauna (Maryport).

Розкопки також виявили сліди римської дороги, яка, схоже, вела до мостового переходу через річку Дервент, а також фундаменти римських житлових комплексів. Більшість знайденої кераміки — це саманський посуд, який використовували в римській Британії і виробляли переважно в південних, центральних і східних районах Галлії (Франція).

Джулі Шумарк, співробітниця, яка виявила знахідку, була вражена її вагою та важливістю. Вона ділиться: "Розмір гирі, безумовно, дивує. Зазвичай такі гирі трохи менші. Я б сказала, що в такому вигляді, та ще й із зображенням Сілена, вона є дещо незвичною".

Ця знахідка дає цінне уявлення про античний світ і є доказом важливості археології в розкритті таємниць нашого минулого.

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