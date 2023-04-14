Таємний культ Мітри. В Німеччині виявили свяилище іранського божества древніх римлян

Археологи виявили місце поклоніння римському богу світла Мітрі під час розкопок на південному заході Німеччини. Його культ перенесли на захід кілікійські пірати.

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У лютому цього році дослідники проводили розкопки в Трірі, у місті в Німеччині. Вони розповіли про результати, а саме про виявлені там руїни святилища давньоримського божества Мітри, яке зруйнували та занедбали наприкінці 4 століття, пише Arkeonews.

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Досі найважливішою знахідкою на цьому місці вважали 1,2-метровий вапняковий барельєф із зображенням Каутеса, одного з двох супутників Мітри зі смолоскипами.

Каутес і Кавтопат символізують схід і захід сонця, літо і зиму, життя і смерть. Зовні вони не відрізняються, але один тримає факел запаленим і піднятим догори, інший — погаслим і опущеним донизу.

Мітру вважають народженим зі скелі іранським божеством сонця і світла Фото: SWR

Мітру вважають народженим зі скелі іранським божеством сонця і світла. Культ цього бога поширився по всій Римській імперії в другому і третьому століттях нашої ери, особливо серед легіонерів, які вірили, що він приносить перемогу. Також відомо, що його культ значно забарвлений астрологічними елементами.

Відомо, що місто Трір звели 16 році до н. е. Однак існують легенди, що його заснував за 16 століть до нашої ери ассирійський принц Требета. А пізніше його захопили древні римляни та перетворили в столицю провінції Галлія Бельгіка.

Для Тріра це вже другий доказ існування такого місця поклоніння богу Мітрі, як говорить Міхаель Еблінг, відповідальний за культурну спадщину.

Для Тріра це вже другий доказ існування такого місця поклоніння богу Мітрі, як говорить Міхаель Еблінг, відповідальний за культурну спадщину Фото: Arkeonews

Святилища Мітри — мітраї — зазвичай знаходилися в підземних приміщеннях або печерах. Послідовники цього культу були зобов'язані зберігати повну таємницю щодо обрядів і таїнств, тому сучасні уявлення про ці містичні релігійні вірування ґрунтуються переважно на інтерпретації вцілілих артефактів.

Відомо, що в певний час мітраїзм конкурував із християнством і був дуже поширеним. А проте після прийняття першого як офіційної державної релігії, культ почав занепадати. Зрештою його святилища руйнували або ж покидали. На руїнах деяких зводили християнські храми.

Раніше Фокус розповідав про розкопки в найдревнішому некрополі столиці Старого царства — Мемфіса. Дослідники натрапили на гробницю, яка колись належала високопоставленій особі Стародавнього Єгипту.

А також писали про розкопки на найбільшій споруді Константинополя. Скромні руїни споруди, яка колись була найбільшою церквою Константинополя і побудована на зразок храму Соломона в Єрусалимі, розташовані в невеликому парку прямо посеред стамбульського району Фатіх