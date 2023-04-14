Тайный культ Митры. В Германии обнаружили святилище иранского божества древних римлян
Археологи обнаружили место поклонения римскому богу света Митры при раскопках на юго-западе Германии. Его культ перенесли к западу киликийские пираты.
В феврале этого года исследователи проводили раскопки в Трире, городе в Германии. Они рассказали о результатах, а именно об обнаруженных там руинах святилища древнеримского божества Митры, которое разрушили и запустили в конце 4 века, пишет Arkeonews.
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До этого важнейшей находкой на этом месте считали 1,2-метровый известняковый барельеф с изображением Каутеса, одного из двух спутников Митры с факелами.
Каутес и Кавтопат символизируют восход и закат, лето и зиму, жизнь и смерть. Внешне они не отличаются, но один держит факел зажженным и приподнятым вверх, другой — потухшим и опущенным вниз.
Митру считают рожденным из скалы иранским божеством солнца и света. Культ этого бога распространился по всей Римской империи во втором и третьем веках нашей эры, особенно среди легионеров, веривших, что он приносит победу. Также известно, что его культ значительно окрашен астрологическими элементами.
Известно, что город Трир возвели в 16 году до н. э. Однако существуют легенды, которые он основал за 16 веков до нашей эры ассирийский принц Требета. А позже его захватили древние римляне и превратили в столицу провинции Галлия Белгика.
Для Трира это уже второе доказательство существования такого места поклонения богу Митре, как говорит Михаэль Эблинг, ответственный за культурное наследие.
Святилища Митры — митраи — обычно находились в подземных помещениях или пещерах. Последователи этого культа были обязаны хранить полную тайну обрядов и таинств, поэтому современные представления об этих мистических религиозных верованиях основываются преимущественно на интерпретации уцелевших артефактов.
Известно, что в определенное время митраизм конкурировал с христианством и был очень распространен. Однако после принятия первой как официальной государственной религии, культ начал приходить в упадок. В конце концов его святилища разрушали или покидали. На развалинах некоторых возводили христианские храмы.
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