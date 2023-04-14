Тайный культ Митры. В Германии обнаружили святилище иранского божества древних римлян

Археологи обнаружили место поклонения римскому богу света Митры при раскопках на юго-западе Германии. Его культ перенесли к западу киликийские пираты.

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В феврале этого года исследователи проводили раскопки в Трире, городе в Германии. Они рассказали о результатах, а именно об обнаруженных там руинах святилища древнеримского божества Митры, которое разрушили и запустили в конце 4 века, пишет Arkeonews.

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До этого важнейшей находкой на этом месте считали 1,2-метровый известняковый барельеф с изображением Каутеса, одного из двух спутников Митры с факелами.

Каутес и Кавтопат символизируют восход и закат, лето и зиму, жизнь и смерть. Внешне они не отличаются, но один держит факел зажженным и приподнятым вверх, другой — потухшим и опущенным вниз.

Митру считают рожденным из скалы иранским божеством солнца и света Фото: SWR

Митру считают рожденным из скалы иранским божеством солнца и света. Культ этого бога распространился по всей Римской империи во втором и третьем веках нашей эры, особенно среди легионеров, веривших, что он приносит победу. Также известно, что его культ значительно окрашен астрологическими элементами.

Известно, что город Трир возвели в 16 году до н. э. Однако существуют легенды, которые он основал за 16 веков до нашей эры ассирийский принц Требета. А позже его захватили древние римляне и превратили в столицу провинции Галлия Белгика.

Для Трира это уже второе доказательство существования такого места поклонения богу Митре, как говорит Михаэль Эблинг, ответственный за культурное наследие.

Для Трира это уже второе доказательство существования такого места поклонения богу Митре, как говорит Михаэль Эблинг, ответственный за культурное наследие Фото: Arkeonews

Святилища Митры — митраи — обычно находились в подземных помещениях или пещерах. Последователи этого культа были обязаны хранить полную тайну обрядов и таинств, поэтому современные представления об этих мистических религиозных верованиях основываются преимущественно на интерпретации уцелевших артефактов.

Известно, что в определенное время митраизм конкурировал с христианством и был очень распространен. Однако после принятия первой как официальной государственной религии, культ начал приходить в упадок. В конце концов его святилища разрушали или покидали. На развалинах некоторых возводили христианские храмы.

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