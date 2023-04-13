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Технологии и наука

Жрец храма Амона. Обнаружено новое захоронение в древнейшем некрополе столицы Древнего царства

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Фото: Ministry of Tourism and Antiquities | Там находится древнейший некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса

Приблизительно в 30 км от Каира расположен древний город Саккара. Там находится древнейший некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса. Недавно там открыли новую гробницу, принадлежавшую вельможе.

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Археологи из Лейденского музея (Нидерланды) и Египетского музея (Турин) проводили раскопки на территории некрополя в Саккаре и наткнулись на гробницу, когда-то принадлежавшую высокопоставленному лицу. Название древнего города произошло от имени бога мертвых, а именно Сокара, пишет Heritage Daily.

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Саккара служила некрополем для древнеегипетских королевских особ и их больших семей в период Старого царства. Во времена Нового царства, начиная с 18-й династии, некрополь использовали многие высокопоставленные чиновники из Мемфиса.

Одними из самых выдающихся захоронений, найденных здесь, являются гробницы фараонов Тети, Пепи I и Пепи II.

Обнаруженное захоронение принадлежало лицу, по имени Панехси, "жрец храма Амона". Датируется (1292 г. до н. э. — 1189 г. до н. э.) — периодом правления 19-й династии, когда Новое царство Египта достигло зенита своего могущества во время правления Сети I и его сына Рамсеса II.

При его правлении могущество Египта достигло вершины. Об этом свидетельствует и тот факт, что имя этого фараона, прозванного "Великим", было известно еще до того, как ученые расшифровали иероглифы. Легенды и рассказы о нем передавались из поколения в поколение. Кроме этого, о его славе и могуществе до сих пор свидетельствуют огромные здания в Абу-Симбеле, Карнаке, Луксоре и других местах.

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Гробница похожа на небольшой храм с центральным двором размером 13 х 8 метров
Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Гробница похожа на небольшой храм с центральным двором размером 13х8 метров, колоннадой (две из которых частично сохранились) и центральной шахтой, ведущей к погребальным камерам.

Стены верхней постройки сделаны из глиняного кирпича высотой 1,5 метра и украшены известняковыми облицовочными плитами, украшенными рельефами владельца гробницы, его жены и разных жрецов.

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Рельефное изображение показывает Панехси, поклоняющийся богини Хатор вместе со своей женой за столом для жертвоприношений
Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Рельефное изображение показывает Панехси, который поклоняется богине Хатор вместе со своей женой за столом для жертвоприношений, а также жреца в шкуре леопарда, который окропляет водой в честь умерших супругов.

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