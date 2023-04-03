Записная книжка древних египтян. Ученые используют новейшие методы для изучения стен храма

Исследователи проводят трехмерную запись Храма Исиды — одного из первых открытий во время раскопок Помпеи. Таким образом они хотят глубже понять связь между современными и древними настенными рисунками.

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Исследователи сотрудничают с Университетом Оттавы и уже поделились предварительными результатами по египетской археологии. Сейчас они вернулись в храм, чтобы продолжить работу над проектом, пишет Heritage Daily.

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Профессор географии SFU Ник Хедли делится: "Это невероятно, ведь существует сходство с современными граффити. Культовую архитектуру Древнего Египта построили те, кто имел власть и богатство, но граффити фиксирует голоса и деятельность всех других. Здание действует как гигантская губка или блокнот для из разных культур уже более 2 000 лет".

Профессор географии SFU Ник Хедли делится: "Это невероятно, ведь существует сходство с современными граффити" Фото: Simon Fraser University

Хедли использует свой опыт в фиксации пространственной реальности, чтобы задокументировать древние граффити и их архитектурную среду, используя самые современные методы, включая фотограммметрию и лазерное сканирование. Зафиксировав место в трех измерениях, он стремится создать точное изображение храма и находящихся в нем граффити.

Из-за большого количества настенных надписей, некоторые из которых едва заметны и вырезаны на глубине менее миллиметра в колоннах, стенах и крыше храма, достижение точности имеет решающее значение для успеха проекта.

Обычно такие элементы искусства документировали с помощью нарисованных эскизов или фотографий. Однако передовые технологии позволяют достичь более высокого уровня точности и дают возможность исследователям изучать и анализировать объект дистанционно.

Конечно, фотографии и двумерные планы не могут передать постоянно меняющийся динамический, многослойный характер полевого участка.

Со своей стороны, трехмерная запись всей поверхности храма позволяет рассматривать и анализировать интерьер и экстерьер храма, а также граффити практически с любого угла, не теряя вместе с тем деталей.

Трехмерная визуализация также дает возможность исследователям изучить взаимосвязь между фигурными надписями, вокруг граффити и их размещением относительно архитектурной структуры храма.

Хотя эта технология трансформирует исследования храма и его надписей, Хедли считает, что потенциал применения пространственного захвата реальности выходит за пределы археологии и может оказать значительное влияние на различные области.

"Хотя моя основная роль в этом проекте состоит в том, чтобы помочь создать окончательный набор цифровых планов стен Маммиси в Филах, я также демонстрирую, как новые методы захвата пространственной реальности могут коренным образом изменить то, как мы собираем и создаем данные, а также трансформировать нашу способность интерпретировать и анализировать эти пространства", — говорит Хедли.

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