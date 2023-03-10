Помогут магнитные поля: ученые берутся за поиски затопленных городов и поселений

По словам исследователей, аномалии магнитных полей могут стать ключевыми для поиска и изучения затопленных территорий.

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Прибор для измерения напряженности магнитного поля и других магнитных величин, а именно магнинометр, ранее археологи активно использовали на земле, но не для изучения затопленных ландшафтов. Как считает Бен Урмстон из Брэдфордского университета, магнитные поля могут указывать на наличие археологических объектов, и для этого необязательно приступать к исследовательским подводным раскопкам, пишет HeritageDaily.

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Новейшие методы исследования планируют применить в Доггерленде. Геологи так назвали территорию, которая когда-то была сушей в южной части Северного моря. Этот некогда сухопутный мост связывал остров Великобритания и континентальную часть Европы во время последнего ледникового периода.

Здесь рыбаки часто доставали со дна кости львов, мамонтов и доисторические инструменты. Территория Доггерленда состояла из разного сочетания пологих холмов, болот и лесистых долин в период позднего палеолита и мезолита, богатую природу которых малые группы древних охотников-собирателей использовали.

В конце концов Доггерленд оказался под водой Фото: Francis Lima – CC BY-SA 4.0

Однако со временем повышение моря после последнего Ледникового периода примерно 6500-6200 лет до нашей эры затопило эту территорию. В конце концов Доггерленд оказался под водой.

Урмстон рассказывает: "Изменения в магнитном поле, даже небольшие, со своей стороны могут указать на изменения в ландшафте. В частности, это касается участков торфообразования и отложения осадочных пород, а также речного русла, где обычно происходит эрозия. Поскольку территория, которую мы сейчас исследуем, тысячи лет назад была над уровнем моря, небольшой шанс, что новейшие методы поможет выявить доказательства деятельности охотников-собирателей, а возможно даже мусорные насыпи — свалки мусора, состоящие из костей животных, раковин моллюсков и другого биологического материала может рассказать немало о том, как жили эти древние люди".

Специалисты могут выявить такие особенности в результате детальных анализов образцов морского дна с помощью углеродной датировки в частности.

Профессор Винс Гаффни, научный руководитель проекта, считает, что исследование подводных ландшафтов под Северным морем является одним из последних больших вызовов для археологии. Достижение этой цели становится еще более насущным в связи со стремительным развитием возобновляемой энергетики в Северном море».

Ранее Фокус рассказывал о развитии насилия у древних людей и первой жертве убийства, погребенной в древней пещере.

А также разбирался, когда именно первые люди оседлали коней. Исследователи обнаружили, что древние всадники не использовали седло.