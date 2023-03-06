Ездили без седла. Ученые выяснили, когда и как первые люди оседлали лошадей

Сначала лошадей одомашнивали для молока и мяса около 5,5 тысячи лет назад. Древнейшей колеснице, запряженной лошадьми, около 4 тыс. лет. Так когда же древние люди впервые оседлали лошадей?

Related video

Исследователи считают, что древние люди, которые первыми овладели искусством верховой езды, возможно, жили на востоке Европы около 5 тыс. лет назад. Специалисты подробно проанализировали и изучили останки древней Ямной культуры и обнаружили несколько доказательств того, что ее представители оседлали лошадей. А именно признаки нагрузки на скелет около 15% образцов, которые обычно появляются из-за верховой езды, пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Однако археологи не обнаружили никаких материальных подтверждений, таких как остатки седла или хорошо сохранившиеся останки одомашненных лошадей. Именно это и побудило их отправиться на поиски самих всадников.

В первую очередь исследователи решили сосредоточиться на Ямной культуре, впервые появившейся в понтийско-каспийских степях около 5 000 лет назад. Ее основным признаком были погребальные традиции, а именно погребение в позе эмбриона. С ней также связывают монументальную скульптуру, в частности, антропоморфные стелы, первые памятники человеку, выражающие идею превознесения человека как такового.

Затем Ямная культура распространилась на огромные территории от Венгрии до Китая. Одним из элементов такого успеха этих древних скотоводов считают инновационный подход к использованию телег. Это позволило в частности управлять большим количеством одомашненных животных. Также считается, что они занимались верховой ездой.

[ + – ] Похоронен по традиции Ямной культуры древний всадник (Болгария) Фото: Michał Podsiadło

Автор исследования Фолькер Хейд считает: "Похоже, что искусство верховой езды развилось вскоре после того, как впервые одомашнили лошадей на территории западных евразийских степях в 4 тыс. до н.э. Кроме этого, оно уже было достаточно распространенным явлением среди представителей Ямной культуры между 3000 и 2500 годами до н.э.".

Исследуя останки 156 скелетов, команда обращала внимание на признаки "синдрома всадника" — определенных физических симптомов, которые появляются у всадников, регулярно занимающихся верховой ездой. В частности, это изменение формы бедренных впадин, дегенерация позвонков, вызванная многократными ушибами, скелетные травмы вследствие падений, а также изменения в тазовой и бедренной костях.

Из всех исследуемых скелетов 24 (или 15,4%) имели следующие признаки. По меньшей мере, девять из них их больше всего, поэтому исследователи классифицировали их "вероятными всадниками".

Скелет, обнаруженный в кургане возле села Стрежнику (Румыния) имел все 6 перечисленных признаков "синдрома всадника". Остальные же найденные останки людей имели 4-5 из них. Исследователи считают, что эти древние люди жили между 4,500 и 5,000 лет назад, то есть оседлать лошадей могли гораздо раньше появления Ямной культуры.

Однако то, как именно древние всадники сидели верхом на коне, нельзя считать простым. Они занимали очень сложную позицию верхом на коне, известную как "сиденье на стуле". Это требует постоянного давления ногами, чтобы удержаться на спине коня. Поскольку всадники не использовали специализированное снаряжение, первыми одомашненными лошадьми было непросто управлять. Кроме того, первопроходцам всегда сложнее всего, в частности из-за отсутствия опыта и навыков.

Более того, древние животные могли быть тревожнее, а это со своей стороны увеличивало шансы на побег и потерю контроля, когда их пугали громкие звуки или определенные действия людей.

Как бы то ни было, верховая езда могла помогать в патрулировании больших территорий и управлении большим количеством домашних животных. А со своей стороны значителен вклад в общий успех и развитие Ямной культуры.

Ранее Фокус рассказывал, каким именно предкам современного человека удалось пережить последний Ледниковый период. Известно, что сначала было две большие группы, однако осталась только одна.

А также писал о первых доказательствах ранней обработки металла в Европе. До сих пор считали, что древние люди в раннем железном возрасте, а тем более в эпоху поздней бронзы, не имели возможности производить сталь соответствующего качества. Однако наши предки уже закаляли сталь и гравировали стелы.