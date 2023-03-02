Исследование показало, каким людям удалось пережить Ледниковый период

До Ледникового периода территорию Европы населяли две группы людей. В конце концов, выжила только одна.

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Последний ледниковый максимум, который также называют последним Ледниковым периодом, был чрезвычайно сложным для древних людей, населявших территории тогдашнего континента Евразия, которые в основном были охотниками-собирателями. Чтобы выжить, многие из них уходили на юг, хотя, как показывает исследование, не всем удалось совершить путешествие, пишет IFLScience.

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К периоду большого замерзания на территории современной Европы преуспевала Граветтская культура. Она отличалась достаточно развитыми по тем временам технологиями, а также художественными особенностями и погребальными ритуалами. Поскольку связанные с этим народом артефакты находили в разных местах континента, исследователи до сих пор считали, что это была одна генетически непрерывная популяция.

Однако результаты анализа геномов 356 доисторических охотников-собирателей из 14 европейских стран показали, что на самом деле эта археологическая культура делилась на две совершенно несвязанные между собой группы древних людей.

Одна из них известная как Вестоницкая культура (Věstonice cluster) проживала в Центральной Европе в течение 10 000 лет, как раз перед последним Ледниковым периодом. Другая же, Фурньольская культура (Fournol cluster), занимала юго-запад и запад Европы.

Во время последнего ледникового максимума, начавшегося примерно 25 000 лет назад, последняя группа людей отправилась на юг в относительно теплые края Пиренейского полуострова. Исследователи обнаружили их генетические признаки у людей, живших на этой же территории 20 тыс. лет назад. Со своей стороны это означает, что Фурньольской культуре удалось пережить большое замерзание.

Козимо Пост делится: "Благодаря находкам можно впервые подтвердить гипотезу, что во время последнего ледникового максимума люди обнаружили убежище в климатически лучшем регионе на юге Европы".

К сожалению, для охотников-собирателей из первой группы все было не так хорошо. Согласно исследованию, все генетические следы их существования исчезли во время Ледникового периода.

Ранее исследователи надеялись, что Италия стала тем убежищем для древних людей, населявших Центральную Европу, однако последняя находка противоречит этой гипотезе.

Кроме этого, ученые обнаружили еще одну группу людей, Эпиграветтскую культуру, впоследствии поселившуюся на севере Италии, заменив в то время вымершее население Вестоницкой культуры.

По словам исследователей, им удалось выявить генетические отличия лиц более поздней культуры, которые отличаются от всех предыдущих жителей региона. Возможно, они прибыли из Балкан сначала на север Италии, а затем расселились на юг в Сицилию.

Это открытие кардинально меняет представление об истории региона, ведь раньше считалось, что Эпиграветтская культура могла происходить от Граветских жителей Италии. Однако результаты показывают, что младшая археологическая культура зародилась совсем в другом месте и просто поселилась на полуострове после того, как его жители погибли.

Благодаря потеплению население Эпиграветтской культуры распространилось на другие части Европы, где в конце концов они столкнулись с потомками Фурньольской. Тогда охотники-собиратели с разными чертами и внешними признаками начали смешиваться.

Ранее Фокус писал о доказательствах ранней обработки металла в Европе. Считается, что обработка железа, вероятно, являлась местной разработкой небольших общин в Иберии, но не следствием влияния более поздних процессов.