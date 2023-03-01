Закаляли сталь и гравировали стелы. Исследователи обнаружили доказательства ранней обработки металла в Европе

Согласно исследованию во главе с археологом Фрайбургского университета доктором Ральфом Араке Гонсалесом стальные инструменты наши предки в Европе стали использовать около 2900 лет назад.

Related video

Используя геохимический анализ, ученым удалось обнаружить доказательства, что каменные стелы на Пиренейском полуострове (датированы 1150-950 годами до н.э.) покрыты сложной гравировкой. Его могли сделать только с помощью инструментов из закаленной стали. Об этом пишет Phys.org.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Ученые исследовали железное долото того же периода (около 900 г. до н.э.), найденное в Португалии. Результаты исследования показали достаточное содержание углерода для того, чтобы предмет был из закаленной стали.

До сих пор считали, что древние люди в раннем железном веке, а тем более в эпоху поздней бронзы, не имели возможности производить сталь соответствующего качества. Более того, ее широкое использование напрямую связано с Римской империей.

По словам Гонсалеса, однако, долото и то место, где его нашли, доказывают, что обработка железа, вероятно, была местной разработкой небольших общин в Иберии, но не следствием влияния более поздних процессов. Со своей стороны это влияет на то, как археологи будут дальше оценивать металлургическую обработку железа и изделия из кварцита в других регионах мира.

Во многих частях Пиренейского полуострова осталось очень мало свидетельств о поздней бронзовой эпохе Иберии (1300-800 гг. до н.э.). Можно найти редкие руины поселений почти не обнаруженных захоронений, которые дополняют доказательства обработки металла и остатки горнодобывающей деятельности.

[ + – ] По словам Гонсалеса, однако долото и место, где его нашли, доказывают, что обработка железа, вероятно, была местной разработкой небольших общин в Иберии, но не следствием влияния более поздних процессов Фото: Rafael Ferreiro Mählmann (A), Bastian Asmus (B), Ralph Araque Gonzalez (C-E). University of Freiburg

Поэтому Иберийские стелы, на которых изображены человеческие фигуры, животные и некоторые предметы, имеют решающее значение для исследования этой эпохи.

Гонсалес и команда подробно исследовали геологический состав стел. Согласно результатам, значительное их количество сделано не из кварцита, как считали ранее, но из кварцевого песчаника.

А это очень жесткая порода, которую не получится обработать бронзовыми или даже каменными орудиями труда. Именно поэтому такую стелу могли гравировать только инструментами из закаленной стали.

Результаты анализа долота показали, что оно состояло из неоднородной, однако достаточно богатой углеродом стали. Для подтверждения выводов исследователи обратились к профессиональному кузнецу, каменщику и мастеру по литью бронзы. Каждый из них попытался обработать песчаник, из которого состояли стелы, с помощью соответствующих орудий.

В конце концов каменщику не удалось что-либо сделать ни каменными, ни бронзовыми долотами, ни даже железным долотом с незакаленным острием.

По словам Гонсалена, древние жители Иберии хорошо умели закаливать сталь. В противном случае им бы не удалось обработать стелы.

Ранее Фокус писал, что первые люди в Европе охотились с луками и стрелами на 9 тыс. лет раньше, чем принято считать. Самые древние известные образцы механического оружия в Европе (вероятнее всего, лук и стрелы) нашли на юге Франции и им примерно 54 тыс. лет.

А также исследователи нашли следы первых монументальных построек в Европе. Однако ученые расходятся во мнениях относительно того, возникло ли такое монументальное строительство в Европе независимо или распространилось с Ближнего Востока.