Гартували сталь та гравіювали стели. Дослідники знайшли докази ранньої обробки металу в Європі

Згідно з дослідженням на чолі з археологом Фрайбурзького університету доктором Ральфом Араке Гонсалесом сталеві інструменти наші предки в Європі почали використовувати близько 2900 років тому.

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Використовуючи геохімічний аналіз, вченим вдалося знайти докази, що кам'яні стели на Піренейському півострові (датовані 1150-950 роками до н.е.) покриті складним гравіюванням. Його могли зробити лиш за допомогою інструментів із гартованої сталі. Про це пише Phys.org.

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Вчені дослідили залізне долото того ж періоду( близько 900 р. до н.е.), знайдене у Португалії. Результати дослідження показали достатній вміст вуглецю для того, щоб предмет був із гартованої сталі.

Досі вважали, що древні люди у ранньому залізному віці, а тим паче в епоху пізньої бронзи, не мали можливості виготовляти сталь відповідної якості. Ба більше, її шикоре використяння напряму пов'язане з Римською імперією.

За словами Гонсалеса, однак долото і те місце, де його знайшли, доводять, що обробка заліза, ймовірно, була місцевою розробкою невеликих громад в Іберії, але не наслідком впливу пізніших процесів. Зі свого боку це впливає на те, як археологи надалі оцінюватимуть металургійну обробку заліза та вироби з кварциту в інших регіонах світу.

В багатьох частинах Піренейського півострова залищилося дуже мало свідчень про пізню бронзову добу Іберії (бл. 1300-800 рр. до н.е.). Можна знайти рідкісні руїни поселень майже не виявлені поховання, які доповнюють докази обробки металу та залишки гірничодобувної діяльності.

[ + – ] За словами Гонсалеса, однак долото і те місце, де його знайшли, доводять, що обробка заліза, ймовірно, була місцевою розробкою невеликих громад в Іберії, але не наслідком впливу пізніших процесів Фото: Rafael Ferreiro Mählmann (A), Bastian Asmus (B), Ralph Araque Gonzalez (C-E). University of Freiburg

Через це Іберійські стели, на яких зображені людські фігури, тварини та деякі предмети, мають вирішальне значення для дослідження ції епохи.

Гонсалес та цого команда детально дослідили геологічний склад стел. Згідно з результатами, значна їхня кількість зроблена не з кварциту, як вважали раніше, але із кварцового піщанника.

А це надзичайно тверда порода, яку не вийде обробити бронзовими чи навіть кам'яними знаряддями праці. Саме тому таку стелу могли гравіювати лише інструментами із гартованої сталі.

Результати аналізу долота показали, що воно складалося з неоднорідної, однак досить багатої на вуглець сталі. Для підтвердження висновків дослідники звернулися до професійного коваля, каменяра та майстра з лиття бронзи. Кожен з них спробував обробити піщанник, з якого складалися стели, за допомогою відповідних знарядь.

Зрештою каменяру не вдалося щось зробити ні кам'яними, ні бронзовими долотами, ні навіть залізним долотом із негартованим вістрям.

За словами Гонсалена, древні жителі Іберії добре вміли гартувати сталь. В протилежному разі їм би не вийшло обробити стели.

Раніше Фокус писав, що перші люди в Європі полювали з луками та стрілами на 9 тис. років раніше, ніж заведено вважати. Найдавніші найвідоміші зразки механічної зброї в Європі (найімовірніше, лук і стріли) знайшли на півдні Франції і їм приблизно 54 тис. років.

А також дослідники знайшли сліди перших монументальних будівель у Європі. Однак вчені розходяться в думках щодо того, чи виникло таке монументальне будівництво в Європі незалежно, чи поширилося з Близького Сходу.