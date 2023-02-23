Перші люди в Європі полювали з луками та стрілами: на 9 тис. років раніше, ніж заведено вважати

Знахідка великої кількості наконечників стріл відсуває дату появи цієї трансформаційної технології в Європі приблизно на 9 000 років назад, але створює нові загадки.

Related video

Найдавніші найвідоміші зразки механічної зброї в Європі (найімовірніше, лук і стріли) знайшли на півдні Франції і їм приблизно 54 тис. років. Це на 9 тис. років перевищує попередній рекорд.

Разом з попередньою знахідкою в тому ж місці можна говорити про те, що ця важлива технологія збіглася в часі з появою перших сучасних людей у Західній Європі, але прижилася напрочуд довго, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Минулорічна знахідка дитячого зуба в печері Грот Мандрен на півдні Франції вказує на те, що ранні сучасні люди досягли Західної Європи десь на 10 000 років раніше, ніж вважалося раніше. Відкриття поставило під сумнів, чи були деякі технологічні інструменти тієї епохи роботою неандертальців, як вважалося раніше, чи наших безпосередніх предків.

Тепер ще одна важливіша знахідка з тієї ж печери вказує на те, що перші люди, які прибули на цю територію, можливо, мали значну технологічну перевагу в умовах льодовикового періоду. Подальші розкопки в шарі, в якому знайшли зуб, принесли сотні артефактів.

У новому дослідженні команда на чолі з доктором Лорою Мец з Університету Екс-Марселя виявила, що багато з них, схоже, були метальною зброєю, призначеною для лука і стріл, ніж для списа.

Мец та інші дослідники розповідають, що знайшли там також 2 267 кам'яних інструментів та інших уламків, три чверті з яких — це леза або інші гострі предмети. Схоже, наші предки знали, що робили, коли виготовляли ці знаряддя.

Самі наконечники поділяються на дві різні категорії: одні довжиною 30-60 міліметрів, інші — 10-30 міліметрів. Ці дві категорії виготовлені за допомогою різних процесів, причому маленькі наконечники отримані за допомогою технології, яку автори називають "нанесенням заготовки на відщепи".

[ + – ] Порівняння знайдених наконечників з монетою 1 євро Фото: Laure Metz and Ludovic Slimak

Багато з них не мають жодних слідів використання, а інші є невизначеними. Однак, майже в половині випадків, де можна визначити напевне, знос на лезах вказує на "ударні дії", тобто як на метальну, так і на рухому зброю. Інші леза використовували для розрізання м'яса або шкур, що, як ми знаємо, було звичним для людства та його предків протягом тривалого часу.

Автори сходяться, що більші леза могли використовувати як наконечники списів, а маленькі з них прикріплювали до стріл або, можливо, дротиків.

Хоча вони виготовлені з кременю, серед відомих зразків зброї ці найбільше нагадують отруєні наконечники стріл з південної Африки. Команда також змогла відтворити маленькі наконечники з кременю і успішно вистрілила, імітувавши древній лук..

[ + – ] Команда також змогла відтворити маленькі наконечники з кременю і успішно вистрілила, імітувавши древній лук Фото: Ludovic Slimak

Хоча існують докази використання луків і стріл в Африці, яким приблизно 70 000 років, характер знахідок вважається дещо заплутаним. Грот Мандрен є яскравим прикладом їх активного використання.

[ + – ] Доктор Лор Мец демонструє практичність стріл, виготовлених з копій кременів, знайдених у Франції Фото: Ludovic Slimak

Хай там як, знахідка сама по собі створює чимало загадок та запитань. Чому, якщо ранні сучасні люди прибули в цю місцевість 54 000 років тому з таким досконалим мисливським знаряддям, вони потім зникли, а неандертальці відновили місцеве панування на 10-12 тисячоліть?

Можна було б очікувати, що великий технологічний прогрес або місцеве населення скопіює та привласнить, про що немає жодних ознак, або ж він призведе до панування чужинців.

Ба більше, якщо здатність вбивати дичину на відстані була недостатньою, щоб дозволити сучасним людям захопити регіон у той час, то що змінилося, коли вони повернулися через тисячі років? Якщо Грот Мандрен і має відповіді на ці загадки, то їх ще належить відкрити.

Раніше Фокус писав про величезний куш — знахідки в Німеччині показали, як неандертальці полювали на давніх слонів.

А також розповідав про останки найдавнішої сучасної людини в Європі: можливо, це взагалі новий вид.