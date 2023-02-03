Величезний куш. Знахідки в Німеччині показали, як неандертальці полювали на давніх слонів

Поблизу Галле археологи виявили 125 000-річні кістки 70 тварин, кожна з яких приблизно втричі більша за сучасних індійських слонів.

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Згідно з новим дослідженням, неандертальці могли жити більшими групами, ніж вважалося раніше, і полювати на величезних слонів, втричі більших за сучасних, пише The Guardian.

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Дослідники зробили такі висновки на основі вивчення 125 000-річних скелетних останків прямобивневих лісових слонів, знайдених поблизу Галле в центральній Німеччині.

Кістки близько 70 тварин періоду Плейстоцен виявили 1980-х роках у величезному вугільному кар'єрі, який відтоді перетворився на штучне озеро.

Древні тварини були набагато більшими за шерстистого мамонта і втричі більшими за сучасного індійського слона: дорослий самець міг важити до 13 тонн.

"Полювання на цих гігантських тварин і повне їх знищення було елементом виживання неандертальців у цій місцевості, — розповів співавтор дослідження та професор археології Лейденського університету в Нідерландах Віл Ребрукс. — Це перше чітке уявлення про те, як неандертальці добували собі їжу. А також перший чіткий доказ полювання на слонів в еволюції людини".

Згідно з дослідженням, неандертальці, які жили на цій території від 2 000 до 4 000 років, були менш рухливими і утворювали соціальні одиниці значно більші, ніж заведено вважати. Вони уже не були простими рабами природи, своєрідними хіпі, що живуть за кошт землі.

Фактично, ці древні люди формували своє середовище за допомогою вогню, а також мали великий вплив на найбільших тварин, які існували на той час у світі.

Дослідники визначили, що на слонів полювали, а не просто збирали залишки їжі, через віковий та статевий аналіз решток, знайдених у кар'єрі. Виявилося, що більшість з них — самці, до того ж малих чи старих небагато.

Ребрукс вважає, що це типовий вибір мисливців, які полювали за найбільшою здобиччю.

На дорослих самців було б легше полювати, ніж на самок, які, як правило, пересуваються стадами, захищаючи своє потомство. Вони ж більшу частину часу є тваринами-одинаками, тому їх легше знерухомити, загнавши в болото або ями-пастки.

І це найбільші калорійні бомби, які розгулювали у тих місцевостях. Їжі зі слона неандертальцям вистачало на кілька місяців.

Або неандертальці зберігали їжу протягом довших періодів, що досі не було відомим, або ж вони жили набагато більшими групами, ніж заведено вважати.

Дослідники кажуть, що неандертальці вбивали тварин крем'яними знаряддями, які залишили чіткі сліди на добре збережених кістках. Це класичні сліди порізів, які утворюються під час зрізання та зішкрібання м'яса з кісток.

Також знайшли сліди з вогнищ, а саме деревне вугілля. Це свідчить про те, що древні люди могли сушити м'ясо, розвішуючи його на стійках і розводячи під ними вогонь.

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