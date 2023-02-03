Большой куш. Находки в Германии показали, как неандертальцы охотились на древних слонов

Вблизи Галле археологи обнаружили 125 000-летние кости 70 животных, каждое из которых примерно втрое больше современных индийских слонов.

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Согласно новому исследованию, неандертальцы могли жить большими группами, чем считалось ранее, и охотиться на огромных слонов, втрое больше современных, пишет The Guardian.

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Исследователи сделали следующие выводы на основе изучения 125 000-летних скелетных останков прямобивных лесных слонов, найденных вблизи Галле в центральной Германии.

Кости около 70 животных периода Плейстоцена обнаружили в 1980-х годах в огромном угольном карьере, который с тех пор превратился в искусственное озеро.

Древние животные были гораздо больше шерстистого мамонта и втрое больше современного индийского слона: взрослый самец мог весить до 13 тонн.

"Охота на этих гигантских животных и полное их уничтожение была элементом выживания неандертальцев в этой местности, — рассказал соавтор исследования и профессор археологии Лейденского университета в Нидерландах Вилл Ребрукс. — Это первое четкое представление о том, как неандертальцы добывали себе еду. А также первый четкий доказательство охоты на слонов в эволюции человека".

Согласно исследованию, неандертальцы, жившие на этой территории от 2 000 до 4 000 лет, были менее подвижными и образовывали социальные единицы значительно больше, чем принято считать. Они уже не были простыми рабами природы, своеобразными хиппи, живущими на средства земли.

Фактически, эти древние люди формировали свою среду с помощью огня, а также оказали большое влияние на самых больших животных, существовавших в то время в мире.

Исследователи определили, что на слонов охотились, а не просто собирали остатки пищи, из-за возрастного и полового анализа остатков, найденных в карьере. Оказалось, что большинство из них — самцы, к тому же малых или старых немного.

Ребрукс считает, что это типичный выбор охотников, охотившихся за самой добычей.

На взрослых самцов было бы легче охотиться, чем на самок, как правило, передвигающихся стадами, защищая свое потомство. Они же большую часть времени являются животными-одиночками, поэтому их легче обездвижить, загнав в болото или ямы-ловушки.

И это самые большие калорийные бомбы, которые разгуливали в этих местностях. Еды из слона неандертальцам хватало на несколько месяцев.

Или неандертальцы хранили пищу в течение более длительных периодов, что до сих пор не было известно, или они жили гораздо большими группами, чем принято считать.

Исследователи говорят, что неандертальцы убивали животных кремневыми орудиями, оставившими четкие следы на хорошо сохранившихся костях. Это классические следы порезов, которые образуются при срезании и соскабливании мяса с костей.

Также нашли следы из костров, а именно древесный уголь. Это говорит, что древние люди могли сушить мясо, развешивая его на стойках и разводя под ними огонь.

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