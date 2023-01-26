Как у Ночного Дозора. Неизвестный вид людей массово производил топоры из обсидиана 1,2 млн лет назад

В Эфиопии неизвестный вид людей, очевидно, научился обрабатывать обсидиан, что, как считалось, было возможно только в каменном веке.

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Закаленный в магме и крайне острый при правильной обработке, обсидиан, несомненно, является одним из самых крутых материалов, которые только можно себе представить (недаром Джордж Мартин избрал его оружием для убийства Белых ходоков). Вулканическое стекло черного цвета также чрезвычайно деликатно и опасно в работе. И его не освоили люди до конца каменного века или так только считалось, пишет IFLScience.

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Сообщая о последних находках на археологическом участке Мелко Кунтуре в Эфиопии, команда исследователей описала открытие мастерской по изготовлению обсидиановых топоров в слое осадочных пород, датированной 1,2 миллиона лет назад. Это чрезвычайно ранний пример обработки обсидиана, и, по словам авторов исследования, это единственная мастерская по изготовлению топоров, датируемая ранним плейстоценом.

По словам исследователей, археологические памятники, описываемые как "мастерские по обработке обсидиана", зафиксированы лишь во второй половине среднего плейстоцена и только в Европе. Они расположены преимущественно во Франции и Великобритании, самые известные мастерские каменного века были связаны с созданием кремневых лезвий.

Принято считать, что широко использовать обсидиан начали только со среднего каменного века.

Однако во время раскопок команда наткнулась на давний слой осадочных пород, содержащий тайник из 578 каменных инструментов, все из которых, кроме трех, сделаны из обсидиана. С помощью статистического анализа исследователи обнаружили, что это была целенаправленная деятельность — изготовляли очень однообразные ручные топоры и что это была мастерская по изготовлению каменных инструментов.

Описывая топоры, исследователи не раз удивлялись, насколько однообразны они. И хотя археологи не знают, какой вид человека изготовил эти инструменты, кто бы их ни создал, он тщательно применял "вторичную обработку" и был "сосредоточен на финальной упорядоченности артефактов".

Достижение такого единообразия требовало бы очень отточенных навыков и изрядной сноровки, ведь обсидиан — хрупкий камень, который нужно разбивать значительно тоньше, чем кремень или базальт. Поэтому древним оружейникам нужно было точно оценивать силу удара, чтобы избежать образования хлопьев, которые не приносят пользы, или просто не разбить сердцевину.

Считается, что техники формирования обсидиана впервые появились в верхнем палеолите, а также современные мастера носят защитные перчатки, чтобы не порезать руки при работе с острым, как бритва, материалом. И все же, описывая инструменты, которым более миллиона лет, авторы исследования говорят, что "однотипные обсидиановые топоры являются достаточным доказательством многократного использования полностью освоенных навыков".

И все это без защитных перчаток. Более миллиона лет назад.

Ранее Фокус писал, что люди носили медвежьи шкуры еще 300 тысяч лет назад. По словам исследователей, эта находка открывает новую перспективу.

А еще ученые нашли доказательства, что древние люди могли научиться переплывать море в поисках новых земель почти полмиллиона лет назад. То есть первыми были не Homo sapiens.