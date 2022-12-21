Первыми были не Homo sapiens. Древние люди покорили Средиземное море еще 450 тыс. лет назад

Ученые обнаружили доказательства, что древние люди могли научиться переплывать море в поисках новых земель еще почти полмиллиона лет назад.

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На вопрос о том, когда люди начали плавать по морю, сложно найти ответ, поскольку материалы, из которых делали первые лодки, недолговечны. Однако археологи нашли на Эгейских островах древние артефакты, предшествующие древнейшему известному появлению Homo sapiens, сообщают Science Alert.

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Согласно новому анализу береговых линий середины чибанских веков, в те времена Эгейские острова уже были отделены водой, так что единственным способом достичь их для древних людей оставалось мореходство.

Поскольку найдены артефакты тех времен, ученые предполагают, что архаические гоминины, наверное, нашли способ пересекать большие водоемы. И если зависимость от наземных мостов не была необходима для человеческой миграции, это может иметь последствия для того, как наши предки и современные люди распространялись по всему миру.

Команда исследователей во главе с геологом Джорджем Ферентиносом из Университета Патры в Греции смогла провести новый анализ, опираясь на сохраненные артефакты, например, не гниющие каменные инструменты, в отличие от древесины. Это исследование позволило реконструировать то, как изменялся мир тысячелетий.

Острова Эгейского моря сегодня считают одними из самых красивых мест в мире. Они состоят из сотен островов, образующих архипелаг, разбросанный в Эгейском море между Турцией, Грецией и Критом. И их заселили очень давно – артефакты найденные на них изготовлены 476 000 лет назад.

Эти древние орудия труда на Лесбосе, Милосе и Наксосе, кроме того, связаны с ашельским стилем, возникшим примерно 1,76 миллиона лет назад и ассоциирующимся с Homo erectus по всей Африке и Азии. Несколько таких орудий нашли в Турции, Греции и Крите, их датируют 1,2 миллиона лет назад, поэтому их появление на соседнем архипелаге имеет определенный смысл.

Предыдущие исследования предполагали, что древние люди переправлялись на острова пешком во время ледниковых периодов. Когда мир замерзает, уровень моря падает, и люди могут совершать переходы, которые в более теплые времена покрывала бы вода.

[ + – ] Ферентинос и его коллеги реконструировали географию региона, включая реконструкцию береговой линии вокруг Эгейских островов 450 000 лет назад Фото: Ferentinos et al., Quat. Int., 2022

Чтобы определить, возможно ли, Ферентинос и его коллеги реконструировали географию региона, включая реконструкцию береговой линии вокруг Эгейских островов 450 000 лет назад. Для этого они использовали древние дельты рек, по которым можно заключить об уровне моря и темпах просадки, обусловленные тектонической активностью.

И обнаружили, что предыдущие реконструкции были неправильными. В самой низкой точке за последние 450 000 лет уровень моря был примерно на 225 метров ниже, чем сегодня.

Это означает, что, хотя некоторые из островов Эгейского моря были соединены друг с другом, когда уровень моря был ниже, за последние 450 000 лет острова оставались последовательно изолированными от окружающих сухопутных массивов. В самой низкой точке уровня моря до ближайшего острова Эгейского моря все еще оставалось бы несколько километров открытой воды, которую нужно было бы преодолеть, чтобы добраться до него.

Другие доказательства, указывают исследователи, свидетельствуют, что это был не самый древний морской переход. Считается, что где-то между 700 000 и миллионом лет назад архаичные люди путешествовали по морю вокруг Индонезии и Филиппин.

Эти комбинированные переправы свидетельствуют, что морские путешествия были навыками, развитыми не Homo sapiens, а пришедшими ранее предками и родственниками человека.

"Кроме того, учитывая, что архаические гоминины могли пересекать Эгейское море, они также были способны пересекать Гибралтарский пролив", — пишут исследователи в своей работе.

"Вышеуказанное позволяет пересмотреть общепринятый взгляд на заселение юго-западной Европы с перевалочного пункта Синайского полуострова и Левантийских равнин через прибрежную зону Анатолии и Босфорский сухопутный мост в середине и конце среднего плейстоцена, основанный на консенсусе, что моря, были ограничены анатомически современным человеком".

Ранее Фокус писал о первом кругосветном путешествии. По мнению ученых, оно произошло случайно.