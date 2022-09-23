Никто не планировал. Первое кругосветное путешествие произошло случайно, - ученые

Многие люди слышали о кругосветном путешествии Магеллана и о том, что его экспедиция доказала, что Земля имеет форму шара. Однако, мало кто знает, что мореплаватель, на самом деле, не планировал этого делать.

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В 2022 году Испания сделала все возможное, чтобы отпраздновать пятисотлетие прибытия корабля "Виктории" в Севилью, которая достигла Испании 6 сентября 1522 года, совершив первое зарегистрированное кругосветное плавание, пишет Ancient Origins.

Но чего многие люди не знают, так это того, что Фердинанд Магеллан, на самом деле никогда не собирались совершать кругосветное плавание. На самом деле он искал торговый путь, ведущий к островам Малуку в Индонезии, известным как Острова Пряностей.

Португальский исследователь плыл под испанским флагом из-за ссоры с королем Португалии Мануэлем, в то время как Тордесильясский договор фактически разделил мир между испанцами, которые контролировали торговые пути на запад, и португальцами, получившими контроль торговых путей на восток.

Это была эпоха, когда специи были чрезвычайно важным товаром. Перец, мускатный орех, имбирь и гвоздика использовались в приготовлении пищи и медицине, а некоторые специи и вовсе ценились больше золота. Добыча гвоздики и мускатного ореха, произрастающих на Малуккских островах, была одной из главных движущих сил экспедиции Магеллана, и он решил повести свой флот на запад вокруг Америки, чтобы достичь островов Пряностей, не вторгаясь в португальские воды.

Фердинанд Магеллан отплыл из Санлукар-де-Баррамеда в 1519 году, пересек Магелланов пролив в ноябре 1520 года и достиг Гуама в марте 1521 года. Хотя первоначальный флот состоял из 5 кораблей и примерно 270 членов экипажа, единственным судном, который вернулся в Испанию, был "Виктория", с всего 18 людьми на борту во главе с Хуаном Себастьяном Элькано, который принял командование после того, как Магеллан встретил свою безвременную кончину.

Мучительное путешествие открыло новый путь к Островам Пряностей, и они прибыли с ценным грузом специй. Историк Рамон Мария Серрера объяснил, что экспедиция Магеллана доказала, что Земля имеет форму шара, хотя кругосветное плавание стало возможным только потому, что они не знали, как вернуться тем путем, которым пришли.