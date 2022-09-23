Ніхто не планував. Перша кругосвітня подорож сталася випадково, — вчені

Багато людей чули про навколосвітню подорож Магеллана і про те, що його експедиція довела, що Земля має форму кулі. Однак мало хто знає, що мореплавець насправді не планував цього робити.

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У 2022 році Іспанія зробила все можливе, щоб відсвяткувати п'ятисотліття прибуття корабля "Вікторії" до Севільї, яка досягла Іспанії 6 вересня 1522, зробивши перше зареєстроване кругосвітнє плавання, пише Ancient Origins.

Але чого багато людей не знають, то це те, що Фердинанд Магеллан, насправді ніколи не збиралися здійснювати кругосвітнє плавання. Насправді він шукав торговий шлях, що веде до островів Малуку в Індонезії, відомий як Острови прянощів.

Португальський дослідник плив під іспанським прапором через сварку з королем Португалії Мануелем, тоді як Тордесільяський договір фактично поділив світ між іспанцями, які контролювали торгові шляхи на захід, і португальцями, які отримали контроль торгових шляхів на схід.

То була епоха, коли спеції були надзвичайно важливим товаром. Перець, мускатний горіх, імбир і гвоздика використовувалися в приготуванні їжі та медицині, а деякі спеції взагалі цінувалися більше за золото. Видобуток гвоздики та мускатного горіха, що виростають на Малуккських островах, був однією з головних рушійних сил експедиції Магеллана, і він вирішив повести свій флот на захід навколо Америки, щоб досягти островів Пряностей, не вторгаючись у португальські води.

Фердинанд Магеллан відплив із Санлукар-де-Баррамеда в 1519 році, перетнув Магелланову протоку в листопаді 1520 року і досяг Гуаму в березні 1521 року. Хоча початковий флот складався з 5 кораблів і приблизно 270 членів екіпажу, єдиним судном, яке повернулося до Іспанії, була "Вікторія", з усього 18 людьми на борту на чолі з Хуаном Себастьяном Елькано, який прийняв командування після того, як Магеллан зустрів свою передчасну смерть.

Болісна подорож відкрила новий шлях до Острів Пряностей, та вони прибули з цінним вантажем спецій. Історик Рамон Марія Серрера пояснив, що експедиція Магеллана довела, що Земля має форму кулі, хоча навколосвітнє плавання стало можливим лише тому, що вони не знали, як повернутися тим шляхом, яким прийшли.