Першими були не Homo sapiens. Стародавні люди підкорили Середземне море ще 450 тис. років тому

Вчені знайшли докази, що древні люди могли навчитися перепливати море у пошуках нових земель ще майже пів мільйона років тому.

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На питання про те, коли люди почали плавати морем, важко відповісти, оскільки матеріали, з яких робили перші човни, недовговічні. Проте археологи знайшли на Егейських островах стародавні артефакти, які передують найдавнішій відомій появі Homo sapiens, повідомляють Science Alert.

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Згідно з новим аналізом берегових ліній середини чибанських віків, в ті часи Егейські острови вже були відокремлені водою, тож єдиним способом досягти їх для древніх людей залишалося мореплавство.

Оскільки знайдено артефакти тих часів, вчені припускають що архаїчні гомініни, напевно, знайшли спосіб перетинати великі водойми. І якщо залежність від наземних мостів не була необхідною для людської міграції, це може мати наслідки для того, як наші предки й сучасні люди поширювалися по всьому світу.

Команда дослідників на чолі з геологом Джорджем Ферентіносом з Університету Патри в Греції змогла провести новий аналіз, спираючись на збережені артефакти, наприклад, кам'яні інструменти, які не гниють, на відміну від деревини. Це дослідження дозволило реконструювати те, як змінювався світ впродовж тисячоліть.

Острови Егейського моря сьогодні вважають одними з найкрасивіших місць у світі. Вони складаються з сотень островів, що утворюють архіпелаг, розкиданий в Егейському морі між Туреччиною, Грецією та Критом. І їх заселили дуже давно — артефакти знайдені на них виготовлені 476 000 років тому.

Ці стародавні знаряддя праці на Лесбосі, Мілосі і Наксосі, крім того, пов'язані з ашельським стилем, що виник приблизно 1,76 мільйона років тому й асоціюється з "Homo erectus" по всій Африці та Азії. Кілька таких знарядь знайшли в Туреччині, Греції та на Криті, їх датують 1,2 мільйона років тому, тому їхня поява на сусідньому архіпелазі має певний сенс.

Попередні дослідження припускали, що стародавні люди переправлялися на острови пішки під час льодовикових періодів. Коли світ замерзає, рівень моря падає, і люди можуть здійснювати переходи, які в тепліші часи покривала б вода.

[ + – ] Ферентінос і його колеги реконструювали географію регіону, включаючи реконструкцію берегової лінії навколо Егейських островів 450 000 років тому Фото: Ferentinos et al., Quat. Int., 2022

Щоб визначити, чи це можливо, Ферентінос і його колеги реконструювали географію регіону, включаючи реконструкцію берегової лінії навколо Егейських островів 450 000 років тому. Для цього вони використовували стародавні дельти річок, за якими можна зробити висновок про рівень моря і темпи просідання, зумовлені тектонічною активністю.

І виявили, що попередні реконструкції були неправильними. У найнижчій точці за останні 450 000 років рівень моря був приблизно на 225 метрів (738 футів) нижчим, ніж сьогодні.

Це означає, що, хоча деякі з островів Егейського моря були з'єднані один з одним, коли рівень моря був нижчим, протягом останніх 450 000 років острови залишалися послідовно ізольованими від навколишніх сухопутних масивів. У найнижчій точці рівня моря до найближчого з островів Егейського моря все ще залишалося б кілька кілометрів відкритої води, яку потрібно було б подолати, щоб дістатися до нього.

Інші докази, вказують дослідники, свідчать про те, що це був не найдавніший морський перехід. Вважається, що десь між 700 000 і мільйоном років тому архаїчні люди подорожували морем навколо Індонезії й Філіппін.

Ці комбіновані переправи свідчать про те, що морські подорожі були навичками, розвиненими не "Homo sapiens", а предками та родичами людини, які прийшли раніше.

"Крім того, враховуючи, що архаїчні гомініни могли перетинати Егейське море, вони також були здатні перетинати Гібралтарську протоку", — пишуть дослідники у своїй роботі.

"Вищезазначене дозволяє переглянути загальноприйнятий погляд на заселення південно-західної Європи з перевалочного пункту Синайського півострова і Левантійських рівнин через прибережну зону Анатолії і Босфорський сухопутний міст в середині і наприкінці середнього плейстоцену, заснований на консенсусі про те, що когнітивні здібності, пов'язані з перетином моря, були обмежені анатомічно сучасною людиною".

Раніше Фокус писав про першу навколосвітню подорож. На думку вчених, вона сталася випадково.