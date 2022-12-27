Пещерная мода. Люди носили медвежьи шкуры еще 300 тысяч лет назад

Исследование, опубликованное в журнале человеческой эволюции, свидетельствует, что люди носили медвежьи шкуры для защиты от непогоды не менее 300 000 лет назад

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В исследовании, опубликованном учеными из Тюбингенского университета и Центра эволюции человека и палесреды (SHEP) в Тюбингене, изучали кости пещерных медведей, найденные на археологическом участке Шеннинген в Нижней Саксонии, Германия. Результаты исследования свидетельствуют, что люди носили медвежьи шкуры для защиты от непогоды не менее 300 000 лет назад, сообщают Heritage Daily.

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Кости имеют следы порезов на плюсневых костях и фалангах, то есть на участках, где мало мяса, пригодного для еды. Исследователи связывают эти следы с тщательным снятием кожи, что является одним из немногих примеров такого использования со времен нижнего палеолита, поскольку только в Боксгроув (Великобритания) и Бильцингслебене (Германия) найдены медвежьи кости, которые также свидетельствуют о снятии шкуры.

Евразийский нижний палеолит не имеет никаких доказательств использования медвежьего мяса или шкур; только среднепалеолитические достопримечательности, из Бьяш-Сен-Вааста во Франции и Таубахе в Германии, дают доказательства эксплуатации как кожи, так и мяса из медвежьих туш.

Предыдущие исследования в Шенингене обнаружили деревянное охотничье оружие (девять метательных копий, обыкновенное копье и две метательные палки), а также собрание скелетов млекопитающих. Это ясно указывает на внедрение больших животных для получения мяса, костного мозга, костей для производства орудий труда, а сейчас, может быть, и шкур.

"Эта находка открывает новую перспективу", — говорит профессор из Тюбингена Николас Конард, руководитель исследовательского проекта в Шенингене. "Животных использовали не только в пищу, их шкуры также были необходимы для выживания в холодное время года. Использование медвежьих шкур, вероятно, является ключевой адаптацией ранних людей к климату на севере".

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