Печерна мода. Люди носили ведмежі шкури ще 300 тисяч років тому

Дослідження, опубліковане в журналі людської еволюції, свідчить про те, що люди носили ведмежі шкури для захисту від негоди щонайменше 300 000 років тому

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У дослідженні, опублікованому вченими з Тюбінгенського університету і Центру еволюції людини та палеосередовища (SHEP) в Тюбінгені, вивчали кістки печерних ведмедів, знайдені на археологічній ділянці Шеннінген в Нижній Саксонії, Німеччина. Результати дослідження свідчать про те, що люди носили ведмежі шкури для захисту від негоди щонайменше 300 000 років тому, повідомляють Heritage Daily.

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Кістки мають сліди порізів на плеснових кістках та фалангах, тобто на ділянках, де мало м'яса, придатного для їжі. Натомість дослідники пов'язують ці сліди з ретельним зняттям шкіри, що є одним з дуже небагатьох прикладів такого використання з часів нижнього палеоліту, оскільки лише в Боксгроув (Великобританія) та Більцингслебені (Німеччина) знайшлидені ведмежі кістки, які також свідчать про зняття шкури.

Євразійський нижній палеоліт не показує жодних доказів використання ведмежого м'яса чи шкур; лише середньопалеолітичні пам'ятки, з Б'яш-Сен-Вааст у Франції та Таубаху в Німеччині, дають докази експлуатації як шкіри, так і м'яса з ведмежих туш.

Попередні дослідження в Шенінгені виявили дерев'яну мисливську зброю (дев'ять метальних списів, звичайний спис і дві метальні палиці), а також зібрання скелетів ссавців. Це чітко вказує на використання великих тварин для отримання м'яса, кісткового мозку, кісток для виготовлення знарядь праці, а тепер, можливо, і шкур.

"Ця знахідка відкриває нову перспективу", — каже професор з Тюбінгена Ніколас Конард, керівник дослідницького проєкту в Шенінгені. "Тварин використовували не лише в їжу, їхні шкури також були необхідними для виживання в холодну пору року. Використання ведмежих шкур, ймовірно, є ключовою адаптацією ранніх людей до клімату на півночі".

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